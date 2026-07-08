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Frachtflugzeug über Arabischem Meer verschwunden (Archivbild)

Frachtflugzeug über Arabischem Meer verschwunden

Mittwoch, 08. Juli 2026 | 08:04 Uhr
Frachtflugzeug über Arabischem Meer verschwunden (Archivbild)
APA/APA/dpa/Julian Stratenschulte
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Von: APA/sda/dpa

Ein Frachtflugzeug der pakistanischen Cargo-Airline K2 Airways mit fünf Crewmitgliedern an Bord ist vom Radar der Flugsicherung verschwunden. Noch kurz vorher habe die Crew am späten Dienstagabend von Navigationsproblemen gesprochen, schrieb die pakistanische Flughafenbehörde in einer Stellungnahme – die Maschine habe stark an Höhe verloren.

Die Boeing 737 sei vom Küstenemirat Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten in die pakistanische Hafenmetropole Karachi unterwegs gewesen, hieß es weiter. Sie befand sich demnach zur Zeit des vermuteten Absturzes über dem Arabischen Meer, und zwar noch knapp 300 Kilometer westlich von Karachi vor der pakistanischen Küste.

Ein Rettungseinsatz aus der Luft sei weiter im Gange, man habe bisher jedoch keine Unfallstelle lokalisieren können, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von der pakistanischen Luftfahrtbehörde. K2 Airways ist ein Privatunternehmen und wurde nach eigenen Angaben 2018 gegründet.

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