Frangart: Unfall an gefährlicher Stelle

Frangart – Auf der Mebo-Brücke bei Frangart ist es am Dienstag im Feierabendverkehr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen.

Der Unfall geschah kurz nach 17.00 Uhr im Kreuzungsbereich. Zwei Personen wurden dabei verletzt und nach der Erstversorgung vom Weißen Kreuz ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Freiwillige Feuerwehr Frangart kümmerte sich zusammen mit dem Straßendienst um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten. Ebenso im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Ordnungshüter.

Am Verkehrsknotenpunkt an der Mebo-Brücke bei Frangart ist immer wieder Schauplatz von auch schweren Unfällen. In den nächsten Jahren soll die gefährliche Stelle mit einem Ausbau entschärft werden.