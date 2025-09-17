Frau in Wiener Baustellencontainer vergewaltigt

Von: apa

Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer 28-Jährigen in einem Baustellencontainer in der Hofherr-Schrantz-Gasse in Wien-Floridsdorf vor fast zwei Wochen hat die Polizei am Mittwoch einen Aufruf gestartet. Als tatverdächtig gilt ein 53-jähriger Taxilenker. Er soll dort – nach bisherigem Ermittlungsstand – auch weitere Sexualdelikte begangen haben, berichtete die Landespolizeidirektion am Mittwoch. Die Ermittler suchen nun weitere Opfer sowie mögliche Zeugen.

Die Frau war am 4. September um 5.00 Uhr schwer alkoholisiert bei einem Afterhour-Lokal auf der Rechten Wienzeile zu dem 53-Jährigen ins Taxi gestiegen. Sie wollte damit nach Hause fahren. “Auf dem Weg dorthin sagte er ihr, dass er noch etwas bei sich daheim vergessen habe und sie kurz einen Umweg einlegen müssten”, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger der APA. Sie sind dann noch zu einer Tankstelle gefahren. Dort dürfte der Verdächtige etwas zu trinken gekauft haben, wie aus den bisherigen Ermittlungen des Landeskriminalamts hervorgeht. “Sie sind dann weiter nach Floridsdorf gefahren.” Im Bereich der Hofherr-Schrantz-Gasse betraten die beiden schließlich eine Baustelle und stiegen über eine Leiter in einen Container. Dort soll der 53-Jährige ihr Kokain und ein Getränk gegeben haben. “Ab diesem Zeitpunkt hat die Frau keine Erinnerungen mehr”, sagte Haßlinger.

Frau nach mutmaßlicher Tat heimgebracht

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich der 53-Jährige in diesem Zeitraum an ihr vergangen haben soll. “Danach brachte er die Frau heim”, so Haßlinger. Als das mutmaßliche Opfer am nächsten Tag Verdacht schöpfte, ging sie zur Polizei und erstattete Anzeige. Gegenüber der Polizei gab der Ägypter an, dass “alles freiwillig und einvernehmlich war”, wie Haßlinger schilderte. Dem gegenüber stehen die bisherigen Ermittlungsergebnisse. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Vergewaltigung sowie des Missbrauchs einer wehrlosen Person ermittelt. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Auch haben Nachbarn laut Polizei auffällige Beobachtungen gemacht. Sie gaben an, einen Taxilenker immer wieder mit Frauen im Bereich des Containers gesehen zu haben. Die Kriminalisten halten es darum für möglich, dass es dort zu weiteren Delikten gekommen sein könnte.

Laut der Polizei handelt es sich bei dem Taxi um einen weißen Pkw der Marke Toyota. Die Kriminalisten veröffentlichten am Mittwoch Bilder des Tatorts. Weitere Opfer oder Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise werden (auch anonym) beim Landeskriminalamt Wien unter 01-31310-33800 oder in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

(S E R V I C E – In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; Gewaltschutzzentrum Wien: https://www.gewaltschutzzentrum.at/wien/ und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133)