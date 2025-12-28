McClure führt die Foxes zum Sieg

Von: ka

Bozen/Villach – Einmal mehr ist es ein überragender Brad McClure, der mit seinem sechsten Multi-Goal-Game der Saison dem HCB Südtirol Alperia die drei Punkte beschert. Die Foxes feiern damit ihren ersten Saisonsieg gegen den EC iDM Wärmepumpen VSV. In der Villacher Stadthalle setzen sich die Weiß-Roten mit 4:1 durch, nachdem sie einen frühen Rückstand dank des kanadischen Angreifers drehen konnten. Fünf Minuten vor dem Ende erzielt McClure ein starkes Tor, das den Sieg besiegelt und zugleich seine fünfte Doppeltore-Partie der Saison markiert. Eine starke Leistung zeigt auch Sam Harvey im Tor: Der Goalie pariert 34 von 35 Schüssen und beendet den Abend mit einer Fangquote von 97 %. Mit diesem Sieg rückt der HCB bis auf einen Punkt an das Duo aus Ljubljana und dem HC Pustertal heran, das auf den Plätzen drei und vier liegt und jeweils drei bzw. zwei Spiele mehr absolviert hat. Weiter geht es am Dienstag, den 30. Dezember (19:45 Uhr) mit dem letzten Spiel des Jahres 2025: In der Sparkasse Arena gastieren die Pioneers Vorarlberg, bei der Rescue Heroes Night mit Eintritt um 1 € für alle Mitglieder der Südtiroler Rettungsdienste (haupt- und ehrenamtlich).

Spielverlauf:

Head Coach Doug Shedden schickt dasselbe Lineup aufs Eis wie gegen Olimpija. Die verletzten Vallini und Barberio bleiben in Südtirol.

Bozen übernimmt von Beginn an das Kommando und erspielt sich erste Chancen durch Schneider und Mantenuto. Nach neun Minuten wird Vallant nach einem Check gegen den Kopf von Mantenuto vorzeitig unter die Dusche geschickt, doch die Foxes können die fünfminütige Überzahl nicht nutzen. Gazley hat zwei gute Möglichkeiten, beim zweiten Versuch trifft er nur den Außenpfosten. Der VSV schöpft Selbstvertrauen aus dem erfolgreichen Penalty Killing, doch weiterhin sind die Foxes gefährlicher: Gersich vergibt nach einem Fehler von Cannata freistehend die Führung. In den letzten Minuten flacht das Tempo etwas ab, erneut ist es Gazley, der an Cannata scheitert. Ein torloses erstes Drittel endet mit 13:6 Schüssen zugunsten der Gäste.

Im Mittelabschnitt kommt Villach besser ins Spiel. Nach einer Chance von Mantenuto erhöhen die Kärntner den Druck, testen zunächst Harvey durch Tschurnig und gehen anschließend im Powerplay in Führung: Hancock bringt den Puck zur Mitte, wo er unglücklich vom Schlittschuh von Di Perna ins eigene Tor abgefälscht wird. Bozen antwortet mit Chancen von Digiacinto, der vor Cannata vorbeischießt, und Frigo, der eine perfekte Vorlage von Bradley nicht verwerten kann. Zwei weitere Überzahlsituationen für den VSV bringen Druck auf Harveys Tor, doch der Schlussmann und das Penalty Killing der Foxes halten stand. In der Schlussphase des Drittels fällt schließlich der Ausgleich: In der 38. Minute lenkt McClure einen Schuss von Miglioranzi unhaltbar an Cannata vorbei. Negativer Höhepunkt: Daniel Frank verletzt sich nach einem harten Check in Unterzahl und muss das Eis vorzeitig verlassen.

Zu Beginn des Schlussdrittels lassen beide Teams jeweils ein Powerplay ungenutzt, der VSV wird dabei durch Scherbak gefährlich. Mit zunehmender Spieldauer machen sich bei den Kärntnern Ermüdungserscheinungen bemerkbar, während die Foxes deutlich spritziger wirken. Gersich, Bradley und Misley sorgen für Gefahr vor Cannata. Die spielentscheidende Szene folgt in Minute 56: McClure setzt energisch nach, zieht aus mittlerer Distanz überraschend ab und trifft unter die Querlatte – Cannata ist geschlagen. Es ist das 19. Saisontor für den kanadischen Stürmer. Der VSV findet keine Antwort mehr, setzt auf den sechsten Feldspieler und wird dafür bestraft: Gazley und Bradley treffen ins leere Tor zum 4:1-Endstand.

EC iDM Wärmepumpen VSV – HCB Südtirol Alperia 1 – 4 [0-0; 1-1; 0-3]

Tore: 24:49 Kevin Hancock PP1 (1-0); 37:51 Brad McClure (1-1); 55:04 Brad McClure (1-2); 58:04 Dustin Gazley EN (1-3); 59:42 Matt Bradley EN (1-4)

Torschüsse: 35-39

Strafminuten: 29-10

Schiedsrichter: Nagy, Sternat / Durmis, Nothegger

Zuschauer: 3.422