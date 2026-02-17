Aktuelle Seite: Home > Sport > Vonn weiter “unbeweglich in einem Krankenhausbett”
Vonn ist wieder in den USA

Vonn weiter “unbeweglich in einem Krankenhausbett”

Dienstag, 17. Februar 2026 | 15:10 Uhr
Vonn ist wieder in den USA
APA/APA/AFP/TIZIANA FABI
Von: APA/dpa

Ski-Star Lindsey Vonn hat sich nach ihrer Rückkehr von den Olympischen Spielen in die USA mit einem Gesundheitsupdate zurückgemeldet. “Ich habe seit über einer Woche nicht mehr auf meinen eigenen Beinen gestanden, ich liege seit meinem Rennen unbeweglich in einem Krankenhausbett”, schrieb die 41-Jährige auf X. “Und auch wenn ich noch nicht stehen kann, fühlt es sich unglaublich an, wieder auf heimischem Boden zu sein.” In den USA folgen weitere Operationen.

Bei ihrem Sturz in der Olympia-Abfahrt von Cortina hatte sich Vonn eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen. Die Amerikanerin hat bereits mehrere Operationen hinter sich, was für derartige Verletzungen aber nicht ungewöhnlich ist.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

