Frau wirft sich aus Pkw, um Stalker zu entkommen

Bozen – Ein Südtiroler ist zu einem Jahr Haft wegen Stalkings und Körperverletzung verurteilt worden. Der Mann hatte einer Bekannten nachgestellt.

Als er herausfand, dass sie einen neuen Freund hatte, steigerte er sich in seinen Wahn weiter hinein und die Situation wurde schlimmer.

Mit einem Trick brachte er die Frau dazu, in seinen Wagen zu steigen. Dann fuhr er plötzlich los, ohne dass sie die Möglichkeit hatte, sich dagegen zu wehren.

Erst in dem Moment, als das Auto kurz langsamer fuhr, gelang es ihr, sich aus dem Pkw zu werfen und dem Mann zu entkommen. Dabei trug sie leichte Prellungen am Ellbogen und an der Schulter davon.

Nach dieser Erfahrung erstattete sie Anzeige.