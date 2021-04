Frauenfreundliches Landeskrankenhaus Bozen

Open Week 2021 - Experten am Telefon

Bozen – Das Bozner Landeskrankenhaus, das bereits seit mehreren Jahren Teil des „Bollini Rosa“ Netzwerkes ist, nimmt anlässlich des sechsten gesamtstaatlichen Tages der Frauengesundheit, an der von Onda (Nationales Observatorium für Frauengesundheit) organisierten „OPEN Week“ vom 19. bis 25. April 2021 teil.

„Es war uns sehr wichtig unsere „frauenfreundlichen“ Aktivitäten als Landeskrankenhaus, so weit wie möglich, wieder aufnehmen zu dürfen. Besonders Frauen waren und sind in dieser Pandemiezeit doppelt belastet. Diese jährliche Veranstaltung setzt darauf, Frauen die Möglichkeit zu bieten über ihre Gesundheit nachzudenken und sich bewusster um sie zu kümmern“, so die Referentin „Bollini Rosa“ des Landeskrankenhauses Bozen, Michaela Bergner.

Im April 2021 werden folgende telefonische Beratungs- und Informationsgespräche für Frauen angeboten:

Thema: „Bist du dir deiner Lebensmittelauswahl bewusst?

Der Dienst für Diätetik und Ernährung steht für Fragen rund um die Thematik der täglichen Ernährung, der richtigen Lebensmittelauswahl und Nahrungsergänzungsmitteln zur Verfügung.

In italienischer Sprache

• Mittwoch, 21.04.2021 9.00 – 10.00 Uhr Tel.: 0471 541 132

• Freitag, 23.04.2021 9.00 – 10.00 Uhr Tel.: 0471 595 429

In deutscher Sprache

• Donnerstag, 22.04.2021 9.00 – 10.00 Uhr Tel.: 0471 829 239

• Freitag, 23.04.2021 10.00 – 11.00 Uhr Tel.: 0471 541 019

Thema: „Psychische Gesundheit während der Schwangerschaft und nach der Geburt“

Die Experten des Psychologischen Dienstes erteilen Auskünfte und stehen Bürgerinnen beratend telefonisch zur Seite.

• Donnerstag, 22.04.2021 von 9.00 – 10.00 Uhr und von 14.00 – 16.00 Uhr

Tel.: 0471 909 826 und Tel.: 0471 435 146