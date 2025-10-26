Aktuelle Seite: Home > Chronik > Freienfeld: Sturz im Stadel
Bauer erheblich verletzt

Freienfeld: Sturz im Stadel

Sonntag, 26. Oktober 2025 | 11:50 Uhr
Von: luk

Freienfeld – Am Sonntagvormittag hat sich in Freienfeld ein Arbeitsunfall ereignet. Ein 67-jähriger Landwirt aus Stilfes stürzte bei Arbeiten in einem Stadel aus mehreren Metern Höhe auf den Stadelboden und zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu.

Die Notärztin aus Sterzing und ein Team des Weißen Kreuzes übernahmen vor Ort die Erstversorgung des Mannes. Anschließend wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 in das Krankenhaus von Bozen geflogen.

Neben den Rettungskräften standen auch die Carabinieri im Einsatz, die den genauen Unfallhergang ermitteln.

Bezirk: Wipptal

Bezirke

Wipptal

