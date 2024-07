Freiheitskämpfer Luis Larch verstorben: Verabschiedungsfeier

Am Samstag, den 27. Juli in Lana

Von: luk

Graz/Lana – Der Südtiroler Freiheitskämpfer Luis Larch ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Im Südtiroler Freiheitskampf der 1960er Jahre beteiligte sich Luis neben Karl Ausserer und Adolf Obexer in der Gruppe um Schützenmajor Georg Klotz aus Walten an den Widerstandsaktionen gegen den italienischen Staat.

Luis Larch ist am 4. März 1933 in Dorf Tirol geboren und in Lana aufgewachsen. 1964 floh er vor der italienischen Verhaftung ins Exil nach Graz, wo er bis zu seiner Begnadigung im Jahr 2008 lebte. Erst dann konnte er erstmals wieder nach Südtirol zurückkehren, um an der Feier zur Einweihung des Gedenksteins seines Mitstreiters, Weggefährten und Landeskommandant-Stellvertreters Georg Pircher „Hofmann Jörg“ in Lana teilzunehmen.

1983 wurde Luis Larch beim großen Schützenfest des Schützenbezirks Hall in Rinn von seinen Lananer Kameraden und dem damaligen Landeskommandant-Stellvertreter Jörg Pircher zum Ehrenmitglied der Schützenkompanie Lana ernannt. Trotz seines Exils in Graz blieb Luis Larch der Kompanie und dem Freiheitswillen der Südtiroler Schützen stets verbunden.

Luis trug unter anderem die Dornenkrone beim Landesfestumzug 1984 in Innsbruck und flankierte jene beim Landesfestumzug 2009. Er nahm regelmäßig an Schützenveranstaltungen im Norden und später auch im Süden Tirols teil, um den Kontakt zu seiner Heimat aufrecht zu halten. Auch bei der Tiroler Schützenwallfahrt in Absam war er stets mit dabei.

„Der Herr vergelte ihm seinen unermüdlichen Einsatz und seine Opferbereitschaft für unsere Heimat Tirol und das Schützenwesen. Möge er ruhen in Frieden“, so Landeskommandant Roland Seppi.

Verabschiedungsfeier für Freiheitskämpfer Luis Larch

Die Verabschiedungsfeier findet am Samstag, den 27. Juli 2024 um 16.30 Uhr in der Pfarrkirche von Lana statt. Die Schützenkompanie „Franz Höfler“ Lana wird ihrem Ehrenmitglied Luis Larch die letzte Ehre erweisen.

Vorläufiges Programm:

15.30 Uhr: Eintreffen der Abordnungen in Niederlana

16.00 Uhr: Aufstellung beim Öffentlichen Parkplatz – Schatterpeck Straße 14

16.15 Uhr: Abmarsch zur Pfarrkirche

16.30 Uhr: Trauergottesdienst für Luis Larch, zelebriert von Landeskurat P. Christoph Waldner OT

Anschließend Verabschiedung am Friedhof

Rückmarsch zum Parkplatz und Auflösung.