Frieren für weniger Konsum

Kleidung bei Flashmob in Bozen abgelegt

Bozen – Wer am Sonntag gegen 14.00 Uhr bei der Talferbrücke am Siegesplatz entlangging, der wurde Zeuge einer nicht alltäglichen Protestaktion.

14 Aktivisten der Gruppe “Regala Zukunft – Schenke futuro” und der Aktionsgruppe “Extinction Rebellion SouthTyrol” zogen sich bis auf die Unterwäsche aus, um ein Zeichen gegen den vorweihnachtlichen Konsum in der westlichen Welt zu setzen. Der Flashmob bei acht Grad Außentemperatur hat zehn Minuten gedauert.

“In Winterkälte legen wir unsere Kleidung ab. Mit diesem symbolischen Akt wollen wir Passanten dazu einladen, sich darauf zu besinnen, was wir wirklich brauchen für ein glückliches Leben. Und darauf zu vertrauen, dass Freundschaft und Liebe ohne materielle Güter auskommen. Wir erkennen die wissenschaftlichen Fakten an, die uns die Dringlichkeit der Klimakrise vor Augen führen und wollen mit unserer Aktion dazu beitragen, den essentiellen Diskurs um die notwendige gesellschaftliche Weichenstellung weiter anzufachen”, so die Teilnehmer des Flashmobs.

Die Aktion ziele darauf ab, den weihnachtlichen Kaufrausch zu unterbrechen, um Passanten zum Nachdenken anzuregen: “Ein Drittel des CO2 Fußabdrucks der Südtiroler, wird durch Konsumgüter (das schließt Lebensnotwendiges wie Nahrungsmittel, Strom, Heizung und Mobilität aus) verursacht, wie die KlimaHaus-Agentur nachrechnete. Die Klimakrise abzuwenden ist zweifellos die größte Herausforderung unserer Zeit und daher rufen wir dazu auf, jetzt und fortan, Zukunft zu schenken – durch Konsumreduktion und Verzicht, durch schenken von Zeit anstelle von Materiellem”, so die Aktivisten.