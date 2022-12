Frontalzusammenstoß bei Blumau – zwei Schwerverletzte

Blumau – Wie das Nachrichtenportal “stol.it” berichtet, kam es am heutigen Donnerstagnachmittag auf der Brennerstaatsstraße in Blumau in der Nähe der Firma “Gastro Fresh” zu einem schweren Verkehrsunfall. Sechs Personen wurden dabei verletzt, zwei davon schwer. Nach dem Verkehrsunfall bleibt die Straße vorerst gesperrt.

Die Bozner Berufsfeuerwehr wurde gegen 17 Uhr gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr von Kardaun – Karneid zum Unfallort gerufen. Laut ersten Informationen war ein Fahrzeug auf der Brennerstaatsstraße ins Schleudern geraten und in Folge kam es auf der Höhe der Firma “Gastro Fresh” bei Blumau zu einem Frontalzusammenstoß. Um die verletzten Personen kümmerte sich der Rettungsdienst. Die Carabinieri standen ebenfalls im Einsatz.

Aufgrund des schweren Verkehrsunfalls, wurde die Brennerstaatsstraße zwischen Blumau und der Autobahneinfahrt Bozen Nord gesperrt.