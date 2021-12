Frontalzusammenstoß im Gadertal

St. Martin in Thurn – Auf der Gadertaler Staatsstraße kam es am Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Ersten Informationen zufolge stießen gegen 19.00 Uhr zwei Fahrzeuge frontal zusammen, wobei einer der beiden Pkw infolge des Zusammenpralls in Brand geriet. Ein Mann – ein 18-jähriger aus St. Martin in Thurn – erlitt beim Unfall schwere Verletzungen. Nach seiner Befreiung aus dem Wrack durch die Wehrleute wurde er vom Notarzt des Aiut Alpin und den Rettungskräften erstversorgt und in das Krankenhaus von Bozen geflogen.

Zwei weitere Personen – ein 37-Jähriger aus St. Martin in Thurn und eine 36-jährige Frau – wurden beim Unfall leicht verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung wurden sie in das Krankenhaus von Bruneck gebracht.

Vor Ort im Einsatz standen ein Rettungshubschrauber des Aiut Alpin, ein Rettungswagen der Sektion des Weißen Kreuzes St. Vigil/Enneberg, die Freiwilligen Feuerwehren von St. Martin in Thurn und Wengen sowie die Carabinieri.