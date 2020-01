Frontalzusammenstoß in St. Walburg

St. Walburg/Ulten – In St. Walburg im Ultental kam es am frühen Abend des Neujahrstages zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ersten Informationen zufolge stießen gegen 17.45 Uhr in St.Walburg im Ultental auf der Höhe des Hotels Seerast zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Eines der beiden Autos überschlug sich beim Unfall und blieb auf dem Dach liegen. Insgesamt befanden sich in den Fahrzeugen drei Insassen. Eine Person, ein 56-jähriger Mann aus Lana, zog sich beim Unfall mittelschwere Verletzungen zu. Er wurde von den alarmierten Rettungskräften erstversorgt und in das Krankenhaus von Meran gebracht.

Vor Ort im Einsatz standen ein Rettungswagen der Sektion des Weißen Kreuzes Ultental, die Carabinieri sowie die Freiwilligen Feuerwehren von St. Walburg und St. Pankraz, wobei die Wehrleute von St. Pankraz nicht ausrücken mussten.