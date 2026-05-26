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Nur für volljährige Personen

FSME-Impfung: Neue Termine im Juni

Dienstag, 26. Mai 2026 | 13:30 Uhr
Zecken Impfrate gesunken, Fallzahlen steigen wieder
APA/APA/THEMENBILD/PATRICK PLEUL
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Von: luk

Bozen – Die Vormerkungen starten am 27. Mai um 8.00 Uhr in den Gesundheitsbezirken Bozen, Brixen, Bruneck und Meran.

Im Juni wird die Impfkampagne gegen die durch einen Zeckenstich verursachte Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) erneut durchgeführt.

Die vom Südtiroler Sanitätsbetrieb initiierte Maßnahme soll die öffentliche Gesundheit schützen und einer schweren Viruserkrankung vorbeugen. Dies geschieht mit Blick auf die warme Jahreszeit, wenn Aktivitäten im Freien zunehmen und damit auch die Wahrscheinlichkeit eines Zeckenkontakts steigt.

Vormerkungen sind ab Mittwoch, 27. Mai 2026, 8.00 Uhr möglich. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich nicht um Open Days handelt.

Für die Impfung ist eine Vormerkung über die Einheitliche landesweite Vormerkstelle unter der Nummer 0471 / 0472 / 0473 / 0474 100 100 notwendig.

Das Angebot richtet sich ausschließlich an volljährige Personen.

Im Monat Juni sind folgende Impftermine und -orte vorgesehen:

Brixen – Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit, Krankenhaus Brixen
3. Juni 2026, von 13.30 bis 16.20 Uhr;
Bruneck – Blutabnahme, Krankenhaus Bruneck
04. Juni 2026, von 13.30 bis 16.20 Uhr;
Bozen – Impfzentrum Krankenhaus Bozen (Neue Klinik)
5. Juni 2026, von 13.30 bis 16.20 Uhr;
Meran – Blutabnahme, Krankenhaus Meran
11. Juni 2026, von 13.30 bis 16.20 Uhr.

Die Impfung gegen FSME ist ein grundlegendes Instrument der Prävention, insbesondere für Personen, die beruflich oder in der Freizeit im Freien tätig sind oder Kontakt zu Nutztieren haben.

Bezirk: Bozen

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