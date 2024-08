Führungswechsel bei den Carabinieri in Schlanders

Von: mk

Schlanders – Ab 3. September bekommt die Carabinieri-Kompanie in Schlanders einen neuen Kommandanten. Nach seiner fast fünfjährigen Amtszeit wechselt Major Marco Issenmann zu den Carabinieri nach Sondrio. Die Carabinieri aus dem Vinschgau werden unterdessen dem Kommando von Hauptmann Filippo Giacchero unterstellt.

Der 30-Jährige aus Mailand war Teil der Carabinieri-Flugzeuggruppe von Pratica di Mare in Rom. Er traf vor einigen Tagen ein und stellte sich dem Landeskommandeur der Carabinieri von Bozen, Oberst Raffaele Rivola vor. Um sich sofort mit seiner neuen Arbeitsumgebung im Vinschgau vertraut zu machen, führte einen Lokalaugenschein durch und traf seine zukünftigen Mitarbeiter sowie jene der örtlichen Behörden.

Dabei unterstrich er die Wichtigkeit flächendeckender Präsenz im Gebiet, um einen bürgernahen Dienst sowie eine gute Zusammenarbeit mit den Gemeindeverwaltungen zu gewährleisten.

Major Marco Issenmann erklärte in diesem Zusammenhang: „Es waren fünf Jahre intensiver und zufriedenstellender Arbeit; Sie begannen in der schwierigen Zeit der Pandemie und waren voller bewegender Erfahrungen sowohl menschlicher als auch beruflicher Natur in der wunderschönen Vinschger Umgebung. Unser Ziel war es, ein Vertrauensverhältnis zwischen Carabinieri und Bevölkerung aufzubauen und eine enge Zusammenarbeit mit den lokalen Verwaltungen zu pflegen. Ich wünsche meinem Nachfolger Hauptmann Filippo Giacchero meine besten Glückwünsche und eine ebenso erfüllende Erfahrung!“