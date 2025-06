Fünf neue Kinderärzte für Südtirol

Nach der Stellenwahl am 11. Juni

Von: mk

Bozen – Kinder brauchen im Krankheitsfall schnelle und auf sie abgestimmte Hilfe – idealerweise gleich in der Nähe, wo sie wohnen. Genau dafür sorgen künftig fünf neue Kinderärztinnen und Kinderärzte, die nach der Stellenwahl am 11. Juni in verschiedenen Gemeinden Südtirols ihre Tätigkeit aufnehmen werden.

In den Einzugsgebieten Bozen, Leifers-Branzoll-Pfatten, Bruneck-Percha-Gais-Unterpustertal sowie Ahrntal-Mühlwald-Prettau-Sand in Taufers werden die fünf neuen Kinderärztinnen und Kinderärzte Familien bei der gesundheitlichen Betreuung ihrer Kinder zur Seite stehen.

“Kinder sind wohl das Wertvollste, das wir haben. Die kleinen Patienten und Patientinnen verdienen medizinische Betreuung mit Herz und Fachwissen – am besten ohne lange Wege oder Wartezeiten. Deshalb setzen wir alles daran, die kinderärztliche Versorgung zu festigen und Familien Sicherheit zu geben”, unterstreicht Gesundheitslandesrat Hubert Messner, der selbst Kinderarzt war. Durch die fünf neuen Kinderärztinnen und Kinderärzte werde die medizinische Versorgung für Kinder vor allem im ländlichen Gebiet weiter gestärkt, zeigt sich Landesrat Messner zufrieden.

Für 2025 wurden 13 freie Stellen für Kinderärztinnen und Kinderärzte freier Wahl für die pädiatrische Grundversorgung in der wohnortnahen Betreuung ausgeschrieben. Sieben Kinderärztinnen und -ärzte hatten für die Stellenwahl ein Ansuchen eingereicht.

Die Ausschreibung basierte auf einer aktuellen Bedarfserhebung des Südtiroler Sanitätsbetriebes, die vom Landesamt für Gesundheitsbetreuung mit Dekret Nr. 6727/2025 am 30. April im Amtsblatt der Region veröffentlicht worden ist. Bewerberinnen und Bewerber konnten innerhalb von 20 Tagen nach dieser Veröffentlichung ein Ansuchen um Zuweisung eines Auftrags einreichen.