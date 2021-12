Fünf Tipps für den sicheren Online-Einkauf

Bozen – In Zusammenarbeit mit der Plattform „Subito“ veröffentlicht die Post- und Kommunikationspolizei auf dem gesamten Staatsgebiet fünf Tipps für Online-Einkäufe, um Bürgern mehr Sicherheit im Web zu bieten.

In den letzten zwei Jahren haben sich die Gewohnheiten vieler Konsumenten geändert – mit einer entscheidenden Verlagerung in Richtung Digitalisierung. In den Lockdown-Phasen war es praktisch notwendig, Online-Dienste zu nutzen. Mittlerweile schätzen viele Familien in Italien und in Südtirol die Einfachheit, Geschwindigkeit und Bequemlichkeit, Einkäufe und Verkäufe – auch zwischen Einzelpersonen – bequem von zu Hause aus verwalten zu können. Für 44 Prozent der Italiener, die sich auch für gebrauchte Artikel online entschieden haben, sind Online-Einkäufe zur neuen Normalität geworden.

Angesichts des in den letzten Tagen kurz vor Weihnachten zu verzeichnenden Shopping-Booms, macht die Postpolizei erneut darauf aufmerksam, wie wichtig die sichere Nutzung der Dienste im Internet und über Apps auf dem Handy ist. Gerade nun gilt es, vorsichtig zu sein, um nicht eventuellen Betrügern ins Netz zu gehen.

Sich informieren

Bevor man etwas im Internet kauft, sollte man auf drei grundlegenden Merkmale einer Anzeige achten. Zuerst geht es um den Preis. „Vergleichen Sie immer verschiedene Anzeigen, um sich ein besseres Bild vom Preis zu machen, ohne sich von einem zu geringen Betrag ködern zu lassen“, erklärt die Postpolizei.

Zweitens sollte man auf Fotos achten. Inserate mit klaren und detaillierten Fotos – oder sogar mit Videos und virtuellen Rundgängen – sind deutlich zu bevorzugen.

Auch die Beschreibung ist wichtig. Gut strukturierte und korrekt geschriebene Inserate versorgen Interessenten mit allen benötigten Informationen.

Kontakt immer im offiziellen Chat

Man sollte immer den offiziellen Chat der verwendeten Plattform verwenden oder jenen, der in die App integriert ist. Bei jeder Art von Kommunikation garantiert der Aufenthalt auf der offiziellen Plattform immer mehr Sicherheit und Schutz. Um böse Überraschungen zu vermeiden, sollte man bei jenen Anbietern vorsichtig sein, die beharrlich darum bitten, per E-Mail oder alternativem Chat kontaktiert zu werden.

Schutz persönlicher und sensibler Daten

Persönliche und sensible Daten sollten immer geschützt werden. „Überlegen Sie immer sorgfältig, welche Daten Sie bereitstellen wollen, die für Ihre Tätigkeit wirklich notwendig sind“, warnt die Postpolizei.

Grundsätzlich sollte man immer darauf, auf der offiziellen Plattform zu bleiben und die Anweisungen Schritt für Schritt zu befolgen, um den Verkauf auf sichere und garantierte Weise abzuschließen. Externe oder unsichere Links, bei denen man nach sensiblen Daten oder Zahlungsinformationen gefragt wird, sollte man niemals verwenden. Im Zweifelsfall sollte man sich immer an das offizielle Support-Center der Plattform wenden.

Immer offizielle Zahlungs- und Versandsysteme verwenden

„Wählen Sie immer die offiziellen Zahlungs- und Versandsysteme, die in den Kaufprozess in der App integriert sind“, rät die Postpolizei.

Mit diesen Systemen wird jede Phase des Verkaufs vollständig von der Plattform verwaltet und garantiert. Dank des Kaufschutzes wird das Geld von der Plattform einbehalten und erst nach der Eingangsbetätigung des Artikels an den Verkäufer gesendet.

„Wählen Sie immer den integrierten Versand, um ein Geschäft sicher abzuschließen, den Status der Sendung zu überwachen und den gesamten Kauf- und Verkaufsprozess zu verfolgen“, so die Postpolizei.

Bewertungen

Handelsplattformen mit positiven Bewertungen deuten daraufhin, dass bereits andere Nutzer zufrieden waren. Gleichzeitig sollte man selbst auch die Benutzer bewerten, mit denen man Geschäfte macht. Die eigene Bewertung ist wichtig, da sie es anderen Benutzern ermöglicht, ein Angebot einzuschätzen und Vertrauen aufzubauen, und somit zu einer sichereren Umgebung beiträgt.