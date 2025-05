Fünf Tote bei Gewaltorgie nach Alkoholexzess in Russland

Von: APA/dpa

Eine Geburtstagsfeier von Jugendlichen im russischen Sibirien ist nach dem übermäßigen Alkoholgenuss der Teilnehmer in eine Gewaltorgie mit fünf Todesopfern umgeschlagen. “Die Toten sind im Alter zwischen 13 und 17 Jahren, darunter ist auch ein Mädchen”, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf einen Sprecher des Ermittlungskomitees in der Region Irkutsk.

Den Berichten nach hat einer der Jugendlichen im Rausch die anderen Partygäste mit einem Messer attackiert und dabei vier der Feiernden getötet, vier weitere teilweise schwer verletzt. Anschließend zündete er das in einer Gartenanlage liegende Häuschen an und kam bei dem Brand selbst ums Leben. Die Verletzten sollen in das Krankenhaus der Gebietshauptstadt Irkutsk verlegt werden. Der Zustand eines Opfers gilt als sehr kritisch. Die Staatsanwaltschaft hat ein Mordverfahren eingeleitet. In der Region wurde eine dreitägige Trauer verhängt.