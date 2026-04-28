Fünf Verletzte nach Schüssen in Athen – Täter gefasst

Von: APA/dpa

In Athen hat ein bewaffneter Mann mit einem Jagdgewehr in einem Gebäude der griechischen Sozialversicherung am Dienstag das Feuer eröffnet und dabei einen Mitarbeiter am Bein verletzt. Kurz darauf soll derselbe mutmaßliche Täter in einem Gerichtsgebäude erneut geschossen und vier weitere Menschen leicht verletzt haben. Der 89-Jährige wurde wenige Stunden später in der westgriechischen Hafenstadt Patras festgenommen, berichtete der griechische Rundfunk.

Augenzeugen beschrieben den Mann als verwirrt. Er soll in den vergangenen Jahren psychiatrisch behandelt worden sein, hieß es aus Polizeiquellen. Alle Verletzten seien außer Lebensgefahr, teilte der Rettungsdienst mit. Nach ersten Informationen des griechischen Rundfunks könnte ein Streit mit den Behörden um die Rente der Auslöser des Zwischenfalls gewesen sein.