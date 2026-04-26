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Mehr Stromer machen Länder widerstandsfähiger

Weltweit mehr als 74 Millionen Autos mit Elektroantrieb

Sonntag, 26. April 2026 | 16:33 Uhr
46 % aller neu zugelassenen Pkw hatten einen alternativen Antrieb
APA/APA/dpa/Marijan Murat
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Von: APA/dpa-AFX

Der weltweite Bestand an Autos mit Elektroantrieb ist 2025 so schnell gestiegen wie noch nie. Ende 2025 befanden sich mehr als 74 Millionen reine Stromer, Plug-in-Hybride und Autos mit Range-Extender auf den Straßen, wie das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) ermittelt hat. Das sind 19 Millionen mehr als ein Jahr zuvor. Den bisherigen Rekordanstieg hatte es im Jahr 2023 und mit einem Plus von 14 Millionen gegeben.

Den mit Abstand größten Bestand gibt es in China mit rund 44 Mio. Autos mit Elektroantrieb. Damit fahren 6 von 10 Pkw dieser Kategorie in einem einzigen Land. Der Abstand zur Nummer 2 ist gewaltig. In den USA gibt es 7 Mio. Autos mit den genannten Antriebsarten. Deutschland liegt mit 3,2 Millionen auf Rang 3 vor dem Vereinigten Königreich mit 2,8 Millionen und Frankreich mit 2,5 Millionen.

Zusammengenommen liegt Europa aber weit vor den USA. Alleine die 14 vom ZSW einzeln ausgewiesenen größeren europäischen Länder kommen auf mehr als 16 Millionen Autos mit elektrischem Antrieb.

Mehr Stromer machen Länder widerstandsfähiger

“Die Entwicklungen der Kraftstoffpreise in den letzten Wochen zeigen eindrücklich, dass Länder mit einem hohen Anteil an Elektrofahrzeugen resilienter aufgestellt sind als Länder mit geringen Anteilen”, sagt Andreas Püttner vom ZSW. “Besitzer von Elektroautos sind nicht von fossilen Kraftstoffen abhängig und dadurch besser gegen extreme Preissprünge geschützt, was soziale und wirtschaftliche Belastungen in Krisenzeiten begrenzen kann.”

Mit Blick auf die Hersteller liegt inzwischen der chinesische Anbieter BYD weit vorn. Hier gibt es keine echten Bestandszahlen, nur aufaddierte Neuzulassungszahlen, die etwas höher ausfallen als die Zahl der Autos, die tatsächlich noch auf der Straße sind. Bei BYD sind es inzwischen 15 Millionen. Auf Rang zwei folgt Tesla mit 9 Millionen vor VW mit 5,7 Millionen. Auch BMW und Mercedes schaffen es in die Top 10, BMW mit 3,1 Mio. Autos auf Rang 6, Mercedes mit gut 2 Millionen auf Rang 8.

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