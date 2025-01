Für eine warme Nachtruhe: Obdachloser bricht ins Bozner Spital ein

Von: luk

Bozen – Am vergangenen Wochenende kam es im Bozner Krankenhaus zu einem ungewöhnlichen Vorfall, der erneut die Herausforderungen im Umgang mit sozial benachteiligten Personen in den Fokus rückt. Ein Mann brach in der Nacht eine Tür auf und legte sich zum Schlafen in einen Bereich des Krankenhauses. Die Quästur von Bozen reagierte umgehend und verhängte mehrere Maßnahmen gegen den Mann.

Nachts entdeckte das Sicherheitspersonal des Krankenhauses im Rahmen einer routinemäßigen Kontrollrunde einen obdachlosen Mann, der sich in der sogenannten „Raum der Stille“ zum Schlafen niedergelassen hatte. Um dorthin zu gelangen, hatte er zuvor die Eingangstür aufgebrochen. Die alarmierten Exekutivbeamten der Staatspolizei identifizierten den Mann als den 41-jährigen F.E.H., einen marokkanischen Staatsbürger mit mehrfachen Vorstrafen und internationalem Schutzstatus.

F.E.H. erklärte, dass er aufgrund fehlender Unterbringungsmöglichkeiten in den örtlichen Notunterkünften gehandelt habe. Dennoch wurde er wegen des Verdachts auf schweren Sachschaden und Hausfriedensbruch bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Paolo Sartori, der Quästor der Provinz Bozen, ordnete infolge der Tat und der Vorgeschichte des Mannes präventive Maßnahmen an: Für die kommenden drei Jahre darf F.E.H. nicht mehr nach Bozen zurückkehren. Zusätzlich hat der Quästor die zuständige Flüchtlingskommission aufgefordert, den internationalen Schutzstatus des Mannes zu überprüfen und gegebenenfalls zu widerrufen, um so seine Ausweisung aus Italien zu ermöglichen.

Dieser bedenkliche Vorfall verdeutlicht die dringende Notwendigkeit einer stärkeren Unterstützung für obdachlose Menschen, um derartige Situationen zu verhindern.