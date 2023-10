Fußballspiel der Söhne löst Streit aus: Urteil wegen versuchten Mordes

Verhandlung nach Messerangriff in Bruneck

Bruneck/Bozen – Vorverhandlungsrichterin Elsa Vesco hat in einem verkürzten Verfahren am Bozner Landesgericht einen Albaner zu fünf Jahren Haft wegen versuchten Mordes verurteilt.

Der Mann hatte einen Landsmann mit einem Messer angegriffen, der seit geraumer Zeit in Südtirol lebt. Der Zwischenfall hat sich im Februar 2019 in einer Bar in Bruneck zugetragen, berichtet Alto Adige online.

Auslöser des Streits war ein Fußballspiel, an die Söhne der beiden Männer teilgenommen haben.

Der Verurteilte soll eigens aus Albanien angereist sein und seinen Kontrahenten mit dem Messer an der Wange verletzt haben. Die Schnittwunde war tief.

Wie ein Gutachter der Staatsanwaltschaft feststellte, hätte der Stich auch tödlich enden können. Überlebt hat das Opfer dank des raschen Eingreifens der Rettungskräfte.

Der mutmaßliche Täter hat darauf die Flucht ergriffen und reiste wieder zurück nach Albanien. Den Carabinieri gelang es allerdings, den Mann im Verlauf ihrer Ermittlungen zu identifizieren.

Zwei Komplizen, die dem Angreifer zur Seite standen, allerdings selbst unbewaffnet waren, haben vor Gericht einen Vergleich abgeschlossen.