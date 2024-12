Fußspuren nach nächtlichen Böschungsbränden in Prad entdeckt

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Prad am Stilfserjoch

Prad – In der Nacht auf Montag sind die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr von Prad am Stilfserjoch aus dem Schlaf gerissen worden. Ein Anrufer sah oberhalb von Agums mehrere Feuerscheine am Hang. Bei ihrer Ankunft sah die Feuerwehr bis zu vier verschiedene Feuerstellen.

Einige der Feuer erloschen von selbst da, die der Boden durch die letzten Schneefälle noch feucht war. Zwei Brände mussten jedoch von der Feuerwehr gelöscht werden. Unterstützt wurden die Feuerwehr dabei von der Bergrettung Prad, die den Wehrleuten mit einer Drohne zu einem Überblick über das Gelände verhalf.

Als die Feuer gelöscht waren, konnten die Wehrleute wieder nach Hause zurückkehren. Auf dem Heimweg entdeckten zwei Wehrleute, die in Agums wohnen, wieder einen Feuerschein oberhalb von Agums.

Sie alarmierten umgehend die Wehrleute, die sich noch im Gerätehaus befanden, zur Unterstützung. Bei Ankunft in Agums war das Feuer jedoch wieder von alleine erloschen. Jedoch berichteten die beiden vom Licht einer möglichen Lampe.

Nach kurzer Pause von wenigen Minuten war in einiger Entfernung zum gesichteten Feuer wieder ein Feuerschein zu sehen. Im noch liegenden Schnee konnten von den Behörden Fußspuren sichergestellt werden, zu denen nun Ermittlungen laufen.

In Prad am Stilfserjoch war es im vergangenen Jahr immer wieder zu Bränden gekommen, bei denen der Verdacht von Brandstiftung im Raum stand.