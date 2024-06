G7-Gipfel: Intensive Grenzkontrollen auch in Südtirol

Von: luk

Brenner – Aufgrund des G7-Treffens in Süditalien hat Italien das Schengen-Abkommen vom 5. bis 18. Juni ausgesetzt und Grenzkontrollen eingeführt. Quästor Paolo Sartori hat daher an allen Grenzübergängen in Südtirol sowie am Flughafen Bozen verstärkte Kontrollen angeordnet.

Insgesamt haben die Ordnungshüter 1.350 Fahrzeuge, 267 Züge und rund 4.400 Personen überprüft.

Gegen zehn ausländische Staatsangehörige, die die Voraussetzungen für die Einreise nach Italien nicht erfüllten, wurden Ausweisungsbescheide ausgestellt, und sie wurden den österreichischen Behörden übergeben.