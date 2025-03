Gas-Betrüger wollten Seniorin narren

Von: luk

Leifers – Zwei Bozner – 50 und 39 Jahre alt – wurden von den Leiferer Carabinieri wegen schweren Betrugs einer älteren Frau angezeigt.

Am 11. März tauchten sie vor der Wohnungstür der 78-Jährigen in St. Jakob bei Leifers auf und gaben sich als spezialisierte Hydrauliker aus. Mit Wortgewandtheit und Geschick überzeugten sie die Seniorin, ihnen Einlass zu gewähren. Es sei Gefahr in Verzug, da ein Gasleck bestehe.

Besonders perfide: Die Übeltäter haben etwas Gas freigesetzt, um das Täuschungsmanöver perfekt zu machen. Dazu verwendeten sie laut den Carabinieri vermutlich eine Nachfülldose für Feuerzeuggas.

Bevor sie aber den eigentlichen Betrug starten konnten, kam der Pfleger der 78-Jährigen vorbei und ließ die beiden Männer das Weite suchen.

Die Seniorin hatte unmittelbar danach – wegen des Schrecks sowie mutmaßlich wegen des freigesetzten Gases – einen leichten Schwächeanfall. Ansonsten blieb sie aber unversehrt.

Wie die Carabinieri mitteilen, konnten die beiden mutmaßlichen Betrüger nun ausfindig gemacht und angezeigt werden. Ihnen wird auch Hausfriedensbruch sowie die widerrechtliche Aneignung eines Titels vorgeworfen.

Angesichts des Vorfalls rufen die Ordnungshüter die Bevölkerung erneut dazu auf, vorsichtig zu sein und solche Vorfälle umgehend anzuzeigen. Besonders ältere Personen stünden im Fadenkreuz der Betrüger. Dabei nehmen sie auch gerne falsche Titel an und tischen haarsträubende Geschichten auf. Bevor man fremde Menschen in die eigene Wohnung lässt, sollte man sich immer die Zeit nehmen und deren Identität prüfen.