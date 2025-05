Gasflasche explodiert in Bozner Wohnung

Von: mk

Bozen – Große Aufregung herrschte am frühen Nachmittag im Bozner Stadtteil Haslach. Am frühen Donnerstagnachmittag um 14:21 Uhr wurde der Berufsfeuerwehr Bozen eine Meldung über eine mutmaßliche Deflagration im Kuebachweg 87 ion Bozen übermittelt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzmannschaft wurde das Explosionsereignis bestätigt, das direkt die Hausnummern 87 und 85 betraf und zu strukturellen Schäden an drei Wohneinheiten führte.

Die Explosion verursachte massive Auswirkungen mit erheblichen Schäden an tragenden Bauteilen und an den Innenräumen der betroffenen Wohnungen. Es wurden drei verletzte Personen gerettet, darunter eine in kritischem Zustand. Die Druckwelle führte außerdem zur Zerstreuung von Trümmerteilen, die mehrere entlang der Straße geparkte Autos und Motorräder trafen.

An den Rettungseinsätzen waren mehrere Organisationen beteiligt: Neben der Berufsfeuerwehr Bozen waren auch die Freiwillige Feuerwehr von Oberau-Haslach, die Staatspolizei, die Stadtpolizei, das Italienische Rote Kreuz, der Weiße Kreuz-Dienst sowie die Notfallseelsorge) vor Ort. Die operativen Maßnahmen wurden gemäß interdisziplinären Protokollen effizient und zügig durchgeführt.

Die zuständigen Behörden haben technische und forensische Ermittlungen eingeleitet, um den ursächlichen Ablauf des Vorfalls zu rekonstruieren und eventuelle Verantwortlichkeiten zu klären.