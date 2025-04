Gefährliche Kombination führt zu Unfall in Meran

Von: mk

Meran – Ein heftiger Unfall in der Cavour-Straße in Meran am Freitagabend dürfte nicht ohne Folgen bleiben. Eine 38-jährige Frau aus der Gegend saß betrunken am Steuer.

Gegen 20.45 Uhr hielt ein Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug vor einem Zebrastreifen an, um Fußgänger über die Straße zu lassen. Unglücklicherweise wurde er genau in diesem Augenblick von einem zweiten Pkw von hinten gerammt.

Am Steuer saß die 38-Jährige. Ein Alkoholtest, den die Stadtpolizei in ihrem Fall durchführte, fiel positiv aus. Außerdem stellten die Beamten fest, dass die Frau kurz vor dem Unfall mit ihrem Handy telefoniert hatte.

Der 38-Jährigen wurde der Führerschein entzogen und sie kassierte eine Anzeige. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen ist allerdings beachtlich.

Eine Fahrspur der Straße musste während des Einsatzes rund eine Stunde lang gesperrt werden. Im Einsatz stand auch die Freiwilligen Feuerwehr von Obermais. Der Wehrleute räumten die Unfallstelle und kümmerten sich um die Straßenreinigung.

Für die Frau dürfte der Unfall ein bitteres Nachspiel haben. In Italien wurde bekanntlich seit Ende des vergangenen Jahres die Straßenverkehrsordnung noch einmal deutlich verschärft. Härtere Strafen sind unter anderem für Trunkenheit am Steuer vorgesehen, aber auch für Fahrer, die am Steuer das Mobiltelefon nutzen.