Aktuelle Seite: Home > Chronik > Gefährlicher Sturz in die Talfer
Rettungseinsatz in Bozen

Gefährlicher Sturz in die Talfer

Samstag, 23. Mai 2026 | 08:01 Uhr
703665787_18105918761481601_4685332959917637905_n
Freiwillige Feuerwehr Bozen
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – In der Nacht auf den heutigen Samstag kam es in Bozen entlang des Talferufers zu einem folgenschweren Vorfall. Gegen 23.30 Uhr stürzte eine Person in der Nähe der St.-Anton-Brücke über eine mehrere Meter hohe Mauer in das darunter liegende Bachbett und verletzte sich dabei.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die verletzte Person noch am Unfallort von der Feuerwehr mit einem Kran aus dem Bachbett gehoben und für den Abtransport in das Krankenhaus dem Rettungsdienst übergeben.

Freiwillige Feuerwehr Bozen

Im Einsatz standen neben der Freiwilligen Feuerwehr Bozen und der Berufsfeuerwehr auch das Weiße- und das Rote Kreuz sowie der Notarzt des Südtiroler Sanitätsbetriebes.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
In Südtirol droht Wasserknappheit
Kommentare
82
In Südtirol droht Wasserknappheit
Dicke Luft in Paris: “Stiller Protest gegen die zu geringen Preisgelder”
Kommentare
64
Dicke Luft in Paris: “Stiller Protest gegen die zu geringen Preisgelder”
20-Euro-Öffi-Abo: “Südtirol soll sich Vorbild an Provinz Trient nehmen”
Kommentare
39
20-Euro-Öffi-Abo: “Südtirol soll sich Vorbild an Provinz Trient nehmen”
Von Blühwiesen bis Wiesenbrüter: “Landwirtschaft leistet wichtigen Beitrag zur Biodiversität”
Kommentare
35
Von Blühwiesen bis Wiesenbrüter: “Landwirtschaft leistet wichtigen Beitrag zur Biodiversität”
Vollsperre am Brenner: Umfahrung nur großräumig möglich
Kommentare
26
Vollsperre am Brenner: Umfahrung nur großräumig möglich
Anzeigen
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 