Gefährlicher Sturz in die Talfer

Von: mk

Bozen – In der Nacht auf den heutigen Samstag kam es in Bozen entlang des Talferufers zu einem folgenschweren Vorfall. Gegen 23.30 Uhr stürzte eine Person in der Nähe der St.-Anton-Brücke über eine mehrere Meter hohe Mauer in das darunter liegende Bachbett und verletzte sich dabei.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die verletzte Person noch am Unfallort von der Feuerwehr mit einem Kran aus dem Bachbett gehoben und für den Abtransport in das Krankenhaus dem Rettungsdienst übergeben.

Im Einsatz standen neben der Freiwilligen Feuerwehr Bozen und der Berufsfeuerwehr auch das Weiße- und das Rote Kreuz sowie der Notarzt des Südtiroler Sanitätsbetriebes.