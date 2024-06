Gefährliches Überholmanöver auf der Grödner Straße

Von: luk

Lajen – Auf der Grödner Straße bei St. Peter, einer Fraktion von Lajen, wurden vor einigen Monaten dramatische Szenen von einer Dashcam eingefangen, die jetzt für Aufsehen sorgen.

Das Video zeigt, wie ein Auto auf der engen Straße ein riskantes Überholmanöver durchführt. Der Fahrer überholt ein anderes Fahrzeug und schafft es gerade noch rechtzeitig, sich bei Gegenverkehr in eine kleine Lücke zu zwängen. Doch anstatt sich zu beruhigen, setzt der waghalsige Fahrer sofort zu einem weiteren halsbrecherischen Manöver an.

Solche riskanten Manöver auf den kurvigen und schmalen Straßen in Südtirol sind nicht nur ein großes Sicherheitsrisiko für den Fahrer selbst, sondern gefährden auch andere Verkehrsteilnehmer.

Mehrere Tote bei Unfall in Luttach

Anfang des Jahres wurde zum vierten Mal daran erinnert, wie rücksichtsloses Raser-Verhalten auch enden kann: Am 5. Januar 2020 raste ein stark alkoholisierter Südtiroler in Luttach im Ahrntal in eine Gruppe deutsche Touristen (Südtirol News berichtete). Sieben von ihnen kamen dabei ums Leben, zehn weitere wurden schwer verletzt. Anfang März wurde der Fahrer wegen fahrlässiger Tötung und Alkohol am Steuer zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Beide Vorfälle dienen als eindringliche Erinnerung, dass ein paar Sekunden Zeitersparnis niemals das Risiko für Leben und Sicherheit wert sind. Rücksichtsloses Fahrverhalten gefährdet nicht nur euer Leben, sondern auch das aller anderen Verkehrsteilnehmer.