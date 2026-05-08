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Polizei sperrte großräumig ab

Geiselnahme durch mehrere Täter in Bank in Deutschland

Freitag, 08. Mai 2026 | 11:40 Uhr
Polizei sperrte großräumig ab
APA/APA/dpa/Sascha Ditscher
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Von: APA/dpa

In Sinzig in Rheinland-Pfalz haben mehrere Täter nach Polizeiangaben Geiseln in einer Bank genommen. Bei einer Geisel handle es sich um den Fahrer eines Geldtransporters, teilte die Polizei am Freitagvormittag in Koblenz mit. Die Lage ist derzeit statisch.” Die Einsatzkräfte seien mit einem Großaufgebot im Einsatz, hieß es von der Polizei. Demnach laufen umfangreiche Maßnahmen, in Sinzig gibt es größere Absperrmaßnahmen.

Für Bürgerinnen und Bürger, die sich außerhalb der Absperrung befinden, bestehe zum derzeitigen Stand keine Gefahr, hieß es. Die Polizei wurde um 9:00 Uhr über den Vorfall informiert.

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