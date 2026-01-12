Aktuelle Seite: Home > Chronik > Gelbe Glatteiswarnung für Teile Österreichs
Gelbe Glatteiswarnung für Teile Österreichs

Montag, 12. Januar 2026 | 12:00 Uhr
APA/HELMUT FOHRINGER
Von: apa

Die Geosphere Austria hat für heute, Montag, Mittag bis Dienstag eine gelbe Glatteiswarnung für weite Teile Österreichs ausgegeben. Durch die auftretende Glätte besteht eine erhöhte Unfallgefahr, lokal kann es zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sollten ihre Fahrzeuge auf Wintertauglichkeit überprüfen und die Fahrgeschwindigkeit den aktuellen Verhältnissen anpassen.

Von Westen erreicht eine Warmfront Österreich. Zunächst schneit es bis in tiefe Lagen, mit zunehmender Milderung in der Höhe geht der Schnee allmählich in gefrierenden Regen über. Dabei ist auf den kalten Fahrbahnen mit Straßenglätte zu rechnen.

Gelb ist die zweite Stufe der vierteiligen Warnstufenskala der Geosphere. Es bedeutet Vorsicht, es sind jedoch nur vereinzelt wetterbedingte Beeinträchtigungen und/oder Schäden zu erwarten.

