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Ohne Schwüle

Gemäßigtes Sommerwetter zieht in Südtirol ein

Sonntag, 19. Juli 2026 | 10:29 Uhr
Sonnenblume Sommer Temperaturen Südtirol
APA/APA/dpa/Pia Bayer
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Von: luk

Bozen – Nach etlichen Hitzetagen mit Schwüle und Tropennächten scheint nun in Südtirol gemäßigtes Sommerwetter einzuziehen.

Eine neuerliche Hitzewelle wird derzeit nicht prognostiziert, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin schildert:

Eine schwache Kaltfront bringt uns den “normalen” Sommer. In den kommenden Stunden bis in den Nachmittag hinein bilden sich Regenschauer und Gewitter, zuerst im Norden, später vereinzelte auch im Süden. Nächste Woche rund 30 Grad ohne Schwüle, vorerst keine neue Hitzewelle in Sicht.

Etwas Entspannung ist also angesagt. Gerade in den Tälern im Süden von Südtirol kühlte es zuletzt selbst in den Nächten nicht mehr richtig ab. Die Nacht auf den 18. Juli war laut Peterlin in Bozen bereits die 15. Tropennacht des Jahres – also eine Nacht, in der die Temperatur nicht unter 20 Grad gefallen ist.

“Nächste Woche werden auch die Nächte spürbar frischer”, verspricht der Landesmeteorologe.

Es geht kühler weiter

Heute scheint in der ersten Tageshälfte verbreitet die Sonne. Am Nachmittag können wieder ein paar Gewitter durchziehen. In den Tälern am Alpenhauptkamm weht Nordföhn.

Am Montag wird es überwiegend sonnig, am Nachmittag entstehen meist nur harmlose Quellwolken. Auch am Dienstag scheint mit Nordwind zeitweise die Sonne. Im Tagesverlauf sind einige Regenschauer möglich. Die Temperaturen gehen etwas zurück.

Am Mittwoch wird es überwiegend sonnig mit ein paar hohen Wolkenfeldern. Am Donnerstag sind vor allem in den nördlichen Landesteilen ein paar dichtere Wolken und einzelne Regenschauer dabei. Richtung Süden bleibt es voraussichtlich freundlicher. Die Höchsttemperaturen sind jeweils mit rund 30 Grad angesagt.

Bezirk: Bozen

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