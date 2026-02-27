Gerüst stürzt um: Sechs Arbeiter im Küchlbergtunnel verletzt

Von: mk

Meran – Ein schwerer Arbeitsunfall hat am heutigen Freitag im Inneren des Küchelbergtunnels in Meran sechs Verletzte gefordert.

Ersten Informationen zufolge kam es gegen 16.30 Uhr während Arbeiten am Tunnelgewölbe zum Einsturz eines Gerüsts: Sechs Arbeiter stürzten in der Folge aus einer Höhe von etwa sieben Metern in die Tiefe.

Die Bilanz beläuft sich auf einen Schwerverletzten, eine Person mit mittelschweren Verletzungen und vier Leichtverletzte, wie Alto Adige online berichtet.

Die Rettungskräfte waren umgehend vor Ort, um die betroffenen Arbeiter zu versorgen und sie für die notwendigen Untersuchungen und Behandlungen ins Krankenhaus einzuliefern.

Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Klärung der Einsturzursache sind bereits im Gange.