Gerüstet für das Abenteuer Baby

Meran – Werdende oder frischgebackene Eltern fühlen sich oft überfordert: Alles ist neu, Familiennetzwerke wie einst gibt es nur mehr selten, dazu kommen noch „Ratschläge“ aus dem Netz, die für noch mehr Verunsicherung sorgen. Hier ist kompetente Unterstützung gefragt: „Basic-Bonding“ (bonding = engl. „Verbindung“) nennt sich das Projekt, welches Eltern kompetent auf das Leben mit dem kleinen Wesen vorbereitet.

Dabei handelt es sich bei den „Basic-Bonding“-Kursen um Treffen, in denen Fachleute aus dem Gesundheitsbereich körperliche und emotionale Voraussetzungen der frühen Eltern-Baby-Beziehung vermitteln und Infos über Schrei-, Schlaf- und Beziehungsverhalten des Kindes geben. „Viele werdende Eltern und Eltern eines Neugeborenen brauchen Unterstützung, um nicht in einen Kreislauf aus Angst, Verspannung und Kontaktabbruch zu geraten. Hier setzen wir an und zeigen Möglichkeiten der Stressbewältigung auf“, so die EEH-Fachberaterinnen des Südtiroler Sanitätsbetriebes.

Aber auch das Baby selbst möchte kommunizieren – hier gilt es, bereits auf kleinste Zeichen zu achten, denn der Nachwuchs zeigt sehr wohl auf, wenn er sich gestresst oder unwohl fühlt. Durch Körperkontakt kann die Nähe und Verbundenheit zum Kind gefördert werden, dadurch kann die emotionale Beziehung zwischen Eltern und Kind gestärkt werden – Hebammen und Pflegepersonal mit Zusatzausbildung zeigen auf, wie das gehen kann.

Die Kurse können in der Schwangerschaft und/oder nach der Geburt besucht werden. Sie finden laufend statt, Infos dazu erteilt der Hebammendienst im Gesundheitssprengel Meran unter der Telefonnummer 0473 496783/37 (vormittags).

Die „Basic-Bonding“-Gruppenkurse sind Teil des internationalen Projektes „Emotionelle Erste Hilfe“: Durch eine professionelle Begleitung wird der Aufbau einer bewussten Bindung zu sich selbst und darauf aufbauend eine nährende, liebevolle Eltern-Kind-Bindung in der Schwangerschaft, der Geburt und in der ersten Zeit danach unterstützt.

Infos: emotionelle-erste-hilfe.org