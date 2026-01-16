Aktuelle Seite: Home > Chronik > Gesperrter A10-Tunnel in Salzburg: Freigabe schon am Freitag
Der Brand hat im Einfahrtsbereich des Tunnels große Schäden verursacht

Gesperrter A10-Tunnel in Salzburg: Freigabe schon am Freitag

Freitag, 16. Januar 2026 | 16:25 Uhr
Der Brand hat im Einfahrtsbereich des Tunnels große Schäden verursacht
APA/APA/FEUERWEHREN BEZIRK PONGAU
Schriftgröße

Von: apa

Nach dem Lkw-Brand am 9. Jänner auf der Salzburger Tauernautobahn (A10) gibt die Asfinag den seit dem Vorfall gesperrten Brentenbergtunnel bereits heute, Freitag, zwischen 15.00 und 16.00 Uhr wieder zur Gänze für den Verkehr frei. Die durch das Feuer schwer beschädigte Galerie im Vorlauf des Portals wurde in den vergangenen Tagen mit einem Stahlgerüst abgestützt. Aus Sicherheitsgründen wird im Tunnel ein Tempolimit von 80 km/h gelten.

Wegen der Sperre des Tunnels in Fahrtrichtung Salzburg musste der Verkehr über die Bundesstraße ausweichen. Immer wieder kam es dabei zu teilweise massiven Staus und Verzögerungen. Erst vor wenigen Tagen hatte der Autobahnbetreiber noch mit einer Verkehrsfreigabe der beiden Fahrspuren Richtung Norden mit Samstag gerechnet.

In den folgenden Monaten werden nun die durch den Brand verursachten Schäden an Galerie und Tunnel repariert. Die Herstellung des Grundzustands samt aller Sicherheitseinrichtungen soll laut Asfinag bis zu Beginn des Sommerreiseverkehrs abgeschlossen sein. Die dafür notwendigen Arbeiten werden vor allem in den Nachtstunden stattfinden. Dabei seien aber kürzere Sperren oder eine zeitweise einspurige Verkehrsführung im Tunnel zu erwarten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirols Skigebiete am Limit: 90 Prozent weniger Schnee
Kommentare
80
Südtirols Skigebiete am Limit: 90 Prozent weniger Schnee
Pechlaner fordert nun 380.000 Euro Schadenersatz
Kommentare
55
Pechlaner fordert nun 380.000 Euro Schadenersatz
Fataler Einbruch: Räuber im Handgemenge tödlich verletzt
Kommentare
42
Fataler Einbruch: Räuber im Handgemenge tödlich verletzt
40 Stunden und nicht mehr
Kommentare
40
40 Stunden und nicht mehr
So viel müssen Raucher ab heute mehr bezahlen
Kommentare
32
So viel müssen Raucher ab heute mehr bezahlen
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 