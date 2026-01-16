Gesperrter A10-Tunnel in Salzburg: Freigabe schon am Freitag

Von: apa

Nach dem Lkw-Brand am 9. Jänner auf der Salzburger Tauernautobahn (A10) gibt die Asfinag den seit dem Vorfall gesperrten Brentenbergtunnel bereits heute, Freitag, zwischen 15.00 und 16.00 Uhr wieder zur Gänze für den Verkehr frei. Die durch das Feuer schwer beschädigte Galerie im Vorlauf des Portals wurde in den vergangenen Tagen mit einem Stahlgerüst abgestützt. Aus Sicherheitsgründen wird im Tunnel ein Tempolimit von 80 km/h gelten.

Wegen der Sperre des Tunnels in Fahrtrichtung Salzburg musste der Verkehr über die Bundesstraße ausweichen. Immer wieder kam es dabei zu teilweise massiven Staus und Verzögerungen. Erst vor wenigen Tagen hatte der Autobahnbetreiber noch mit einer Verkehrsfreigabe der beiden Fahrspuren Richtung Norden mit Samstag gerechnet.

In den folgenden Monaten werden nun die durch den Brand verursachten Schäden an Galerie und Tunnel repariert. Die Herstellung des Grundzustands samt aller Sicherheitseinrichtungen soll laut Asfinag bis zu Beginn des Sommerreiseverkehrs abgeschlossen sein. Die dafür notwendigen Arbeiten werden vor allem in den Nachtstunden stattfinden. Dabei seien aber kürzere Sperren oder eine zeitweise einspurige Verkehrsführung im Tunnel zu erwarten.