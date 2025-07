Gestohlene Pistole in Meraner Keller entdeckt

Von: mk

Meran – Bei einem Routineeinsatz haben die Carabinieri in Meran eine gestohlene Pistole in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses im Stadtzentrum entdeckt. Die Waffe, eine voll funktionsfähige Beretta Kaliber 7,65 samt Magazin und Munition, war in einem Kabelschacht versteckt.

Der Fund ereignete sich vor einigen Tagen. Die Orndungshüter hatten einen Wohnkomplex in einer zentralen Straße durchkämmt, der bekanntermaßen von Dealern und vorbestraften Personen frequentiert wird. Ursprünglich vermuteten die Carabinieri, in diesem Bereich Drogen zu finden. Stattdessen stießen sie in einem Gemeinschaftsbereich des Kellers auf die versteckte Schusswaffe.

Erste Überprüfungen am Fundort führten nicht sofort zum Besitzer der Pistole. Spätere Ermittlungen ergaben jedoch, dass die Waffe im Jahr 2023 bei einem Wohnungseinbruch im Trentino entwendet worden war. Die Untersuchungen zum Fall dauern an.