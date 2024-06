Gesuchter Straftäter an Tankstelle verhaftet

Von: Ivd

Bozen – Am vergangenen Montagmorgen wurde ein 30-jähriger Mann marokkanischer Herkunft von den Beamten der “Volanti”-Einheit der Quästur in Bozen verhaftet. Der Mann, der wegen diverser Straftaten polizeibekannt war, wurde an einer Tankstellen in der Cadorna Straße aufgrund seines verdächtigen Verhaltens überprüft. Bei der Sichtung der Polizeistreife versuchte er zu fliehen, konnte aber schnell gestoppt werden.

Nach Überprüfung seiner Identität stellte sich heraus, dass gegen den Mann eine Anordnung zur Aussetzung des Hausarrests mit der Folge einer Haftstrafe vorlag. Nach der Festnahme und der Erledigung der polizeilichen Formalitäten wurde er in die örtliche Strafanstalt überführt.

In Anbetracht der Schwere der festgestellten Straftaten und parallel zum laufenden Gerichtsverfahren hat der Polizeipräsident der von Bozen, Paolo Sartori, ein Ausweisungsdekret gegen den Mann erlassen. Dieses wird nach Verbüßung seiner Strafe vollstreckt.

Polizeipräsident Sartori betonte die Wichtigkeit der täglichen Präventionsarbeit der Polizeistreifen: „Diese sorgfältige Überwachung ermöglicht es uns, Personen aufzuspüren und zu verhaften, die durch ihr Verhalten und ihre Vorstrafen die öffentliche Sicherheit gefährden. In diesem Fall wurde ein flüchtiger Straftäter in der Stadt gefasst, verhaftet und ins Gefängnis gebracht. Nach Abschluss des Gerichtsverfahrens wird er aus unserem Land ausgewiesen.“