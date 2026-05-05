Getötete Studentin in Tirol: Anklage gegen Tatverdächtigen

Von: apa

Einer der spektakulärsten Kriminalfälle der Tiroler Geschichte könnte eventuell doch noch vor einer Lösung stehen: Im Fall einer 2005 in Innsbruck erstochenen 19-jährigen niederösterreichischen Studentin brachte die Staatsanwaltschaft Innsbruck Anklage wegen Mordes gegen einen in Australien lebenden 42-jährigen Österreicher ein. Der Mann war bereits Ende Dezember 2013 ins Visier geraten und festgenommen, dann im Februar 2014 jedoch aus der U-Haft entlassen worden.

Die Anklage war vorerst noch nicht rechtskräftig. Sie kann binnen 14 Tagen beeinsprucht werden, hieß es von der Anklagebehörde in einer Aussendung am Dienstag. Einen Termin für den Geschworenenprozess am Landesgericht Innsbruck gab es daher noch nicht. Dem ehemaligen Studienkollegen der jungen Frau wird vorgeworfen, diese in den frühen Morgenstunden des 23. Juni 2005 durch zwei wuchtige Messerstiche in Brust und Rücken getötet zu haben. Ein Pensionist fand die blutüberströmte Leiche der Niederösterreicherin, die zuvor eine Studenten-Party besucht hatte, vor einer Telefonzelle im Innsbrucker Rapoldipark vor. Die Tat ereignete sich zwei Tage vor dem 20. Geburtstag der Betriebswirtschaftsstudentin.

Der nunmehr Angeklagte hatte bereits vor mehr als zwölf Jahren als damals “dringend tatverdächtig” gegolten. Er war kurz vor Weihnachten 2013 – aus Australien kommend – am Flughafen Wien-Schwechat von “Cold Case”-Experten des Bundeskriminalamtes (BK) festgenommen worden. Damals hatte sich der Verdacht gegen den Angeklagten auf verschiedene Indizien gestützt, unter anderem auf seine DNA-Spuren an der Leiche, an der Kleidung des Opfers und an den Griffen des Fahrrades der Studentin. Nachdem sich eine DNA-Spur des Angeklagten an der Kleidung nicht als so aussagekräftig bzw. stichhaltig erwies wie zunächst angenommen, wurde der Mann nach sieben Wochen enthaftet und das Ermittlungsverfahren im Februar 2014 eingestellt. Der Verdächtige, der stets seine Unschuld beteuert hatte, kehrte noch vor der Einstellung des Verfahrens nach Australien zurück. Der Ex-Studienkollege erhielt vier Jahre später 22.000 Euro an Entschädigung.

DNA-Spuren auf Zigarette

Die Ermittler gaben jedenfalls auch in weiterer Folge nicht auf. Laut Staatsanwaltschaft wurden unter anderem immer wieder DNA-Untersuchungen in Auftrag gegeben – auch von bereits untersuchten Spurenträgern, weil sich die Untersuchungsmethoden der Gerichtsmedizin laufend weiterentwickelt und verbessert hätten, wie man am Dienstag betonte. Letzte Untersuchungen ergaben dann eine DNA-Spur des Angeklagten auf dem Filter einer nur wenig angerauchten Zigarette, die in der Telefonzelle abgelegt war. Daraus schloss die Staatsanwaltschaft, dass der Angeklagte am Tatort gewesen sein muss. Diese Annahme habe zuletzt auch das Oberlandesgericht Innsbruck in einem Beschluss bestätigt, hieß es. Mit diesem wurde ein Einstellungsantrag des Angeklagten abgewiesen. Der Tatverdacht habe sich jedenfalls “wieder erhärtet”, ließ die Anklagebehörde wissen. In den vergangenen fast 21 Jahren sei immer wieder gegen verschiedene Personen ein möglicher Verdacht geprüft worden. Auf Basis aller nunmehr vorliegender Ermittlungsergebnisse gebe es aber nur mehr gegen den 42-Jährigen einen “konkreten Verdacht.”

42-Jähriger will offenbar zu Prozess nach Österreich kommen

“Die Zigaretten-Spur” hatte sich offenbar bereits vor über zwei Jahren ergeben, wie erst jetzt bekannt wurde. Damals sei ein “erstes DNA-Gutachten” vorgelegen. Daraufhin setzte die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen den Angeklagten wieder fort und erließ den internationalen Haftbefehl gegen ihn, der aber bis zuletzt von den australischen Behörden nicht vollzogen worden sei. In der Zwischenzeit seien weitere spurenkundliche Untersuchungen vorgenommen worden.

Mit Einbringung der Anklage widerrief die Anklagebehörde den erlassenen Haftbefehl gegen den Österreicher. Der Angeklagte stellte indes laut Innsbrucker Staatsanwaltschaft durch seinen Verteidiger in Aussicht, freiwillig zu einer Hauptverhandlung nach Innsbruck anzureisen, verlautete es.

Anwalt: Anklage auf “schwache Beine gestellt”, kein “dringender Tatverdacht”

Letzteres bestätigte der Tiroler Anwalt des Beschuldigten, Mathias Kapferer, gegenüber der APA: Er werde klarerweise erneut mit dem 42-Jährigen reden, auch was die Möglichkeit eines Anklageeinspruchs angeht. Was letzteren betrifft, sei es – abseits des konkreten Falles – eigentlich eher seine Vorgangsweise, einen solchen nur dann einzubringen, wenn es aus “formalen Gründen” geboten sei. Sonst sei ein solcher Einspruch oft nicht das richtige Mittel, verwies der Rechtsanwalt auf die gängige juristische bzw. strafrechtliche Praxis und Erfahrung.

Eines sei für ihn jedenfalls klar: “Die vorliegende Anklage ist auf schwache Beine gestellt worden.” Es gebe “zahlreiche Beweise”, dass das Ganze “eben nicht so war”, wie es die Staatsanwaltschaft annehme, und sein Mandant folglich nicht der Täter sein könne. Kapferer verwies etwa auf ein vorliegendes Privatgutachten hinsichtlich des besagten Zigarettenstummels, das dies eindeutig dokumentiere und beweise. Auch würde das Oberlandesgericht Innsbruck in der Abweisung des Einstellungsantrags festhalten, dass es “keinen dringenden Tatverdacht” gegen den 42-Jährigen gebe, der auch für die Verhängung einer Untersuchungshaft notwendig wäre. Dies stimme, bestätigte Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr gegenüber APA. Sehr wohl werde vom OLG aber festgehalten, dass ein “konkreter Tatverdacht” bestehe.

Laut Kapferer müsse abseits davon jedenfalls festgehalten werden: Sein Mandant habe sich nie in Australien wegen irgendetwas versteckt, sondern lebe dort, sei den Anschuldigungen stets offensiv entgegengetreten und habe sich kooperativ verhalten.

Ermittlungsakt mit über 480 Aktenstücken

Die Staatsanwaltschaft führte unterdessen aus, dass nach dem Gesetz Anklage zu erheben, wenn eine Verurteilung nahe liege. Andernfalls wäre das Verfahren einzustellen. Es gelte in der Causa trotz Anklage weiterhin die Unschuldsvermutung, wurde betont. Nach fast 21-jähriger Ermittlungsarbeit kam indes einiges zusammen: Der Ermittlungsakt umfasse mittlerweile über 480 Aktenstücke mit teilweise über 100-seitigem Umfang, davon über 20 gerichtsmedizinische Gutachten mit teils mehreren Spurenuntersuchungen.