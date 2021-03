Getötetes Ehepaar: Drei psychiatrische Gutachter ernannt

Bozen – Insgesamt drei psychiatrische Gutachter hat Untersuchungsrichterin Carla Scheidle am Dienstag ernannt, um eine Expertise im Rahmen des Beweissicherungsverfahrens im Fall Perselli/Neumair zu erstellen.

Bekanntlich geht es darum, die Zurechnungsfähigkeit von Benno Neumair zu überprüfen. Der 30-jährige Bozner hat gestanden, seine Eltern Laura Perselli und Peter Neumair getötet und deren Leichen anschließend in die Etsch geworfen zu haben.

Bei den Gutachtern handelt es sich um den Psychiater Eraldo Mancioppi, der aus dem Trentino stammt, um den Psychologen Marco Samory aus Padua und um Isabella Merzagora, Psychologin und Kriminologin aus Mailand.

Offiziell beauftragt werdend die Experten im Rahmen einer Anhörung am 1. April. Von ihnen wird die Beantwortung gleich mehrerer Fragen erwartet: War Benno Neumair zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig? Stellt er eine Gefahr für die Allgemeinheit dar? Zuletzt gilt es auch zu klären, ob er überhaupt in der Lage ist, sich am Prozess bewusst zu beteiligen.