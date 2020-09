Gewalt an Frauen: So könnt ihr helfen – VIDEO

Gewalt ist keine Liebe. Angst ist keine Option.

🟣 Wir brechen das Schweigen 🟣 🟣 Rompiamo il silenzio 🟣Worum es bei dieser Sensibilisierungskampagne geht, erklären Nadja und Giada. Jetzt seid ihr alle gefragt: Es reicht ein einfaches Armband aus lila Wolle. Damit stellt ihr euch für Frauen in Not als sicheren Ansprechspartner zur Verfügung. Nadja e Giada spiegano di cosa si tratta in questa campagna di sensibilizzazione. Ma ora è richiesto il vostro sostegno: basta un semplice braccialetto di lana viola con il quale potete rendervi riconoscibili come persona di riferimento sicura per le donne in difficoltà.Zeigt ZivilcourageMostrate coraggio#esgeatdiaun 💜#toccaate 💜

