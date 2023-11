Gewalt an Minderjährigen nimmt zu

Bozen – Der Verein “La Strada – Der Weg” lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu der Konferenz “Minderjährige: Rechte trotz Gewalt” ein. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 16. November von 16.00 bis 18.15 Uhr im Zentrum Lovera in der Europastraße 3 in Bozen statt.

„Mit dem Spezialistenteam unseres Zentrums „Il Germoglio – Der Sonneschein“ werden wir das Phänomen der Gewalt an Minderjährigen aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten”, sagt Cristina De Paoli, Psychologin und Leiterin des Bereichs Prävention und Beratung von „La Strada – Der Weg”.

Verschiedene Fachleute werden über die Formen der Gewalt an Minderjährigen sprechen, insbesondere über Online-Gewalt, sowie über die Bedeutung einer frühzeitigen Prävention und Beratung für Jugendliche und Erwachsene. “Leider”, fügt De Paoli hinzu, “sind die Daten nicht ermutigend und zeigen uns, dass dieses Phänomen in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Es ist also viel Aufklärungsarbeit nötig, denn diese echte Plage muss auf Gemeinschaftsebene bekämpft werden. Wir brauchen eine immer besser informierte und aufmerksame Öffentlichkeit, die uns hilft, mögliche Gewaltsituationen zu erkennen und frühzeitig einzugreifen. Deshalb”, so De Paoli abschließend – “hoffe ich auf eine rege Beteiligung an dieser Veranstaltung. Sie ist kostenlos und am Ende werden wir uns bei allen Teilnehmern mit einem kleinen Imbiss bedanken“.”