Gewaltbereite Jugendliche: Das Sicherheitskomitee hat sie im Auge

Bozen – Das Sicherheitskomitee hat sich in Bozen erneut unter der Leitung von Regierungskommissär Vito Cususmano eingefunden. Diesmal standen unter anderem Gruppen von Jugendlichen im Alter von 15 bis 18Jahren im Vordergrund, die sich durch Gewaltbereitschaft und aggressives Verhalten auszeichnen.

In der Vergangenheit haben sogenannte „Babygangs“, deren Mitglieder zum Teil auch mit Messern bewaffnet sind, immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Oft handelt es sich um Minderjährige.

Allgemeiner formuliert, handelt es sich um auffälliges Verhalten bei Jugendlichen, denen es an angemessener familiärer Unterstützung fehlt und die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind. Gleichzeitig wirken sich die Handlungen solcher Gruppen auf die öffentliche Sicherheit aus.

Das Phänomen wird von den Ordnungskräften ständig überwacht, die unter der Leitung der Jugendstaatsanwaltschaft für die Identifizierung der Täter sorgen. Erwähnt wurden in diesem Zusammenhang auch die Bemühungen der Justiz und der Ordnungshüter, durch Vorträge an Schulen ein Bewusstsein für Rechtmäßigkeit bei Kindern und Jugendlichen zu fördern.

Da das Phänomen von unterschiedlichen soziologischen Faktoren herrührt, bedürfe es vielschichtiger Maßnahmen. Schwerpunkt der Prävention müsse dabei vor allem auf erzieherischen Aspekten liegen, aber auch in einer stärkeren Vernetzung der zuständigen Institutionen und Einrichtungen, hieß es bei dem Treffen.

So seien in betroffenen Gemeindeämtern bereits eingerichtete Arbeitsgruppen ständig mit der Umsetzung von Projekten beschäftigt, die auf die Aufarbeitung konkreter Fälle abzielen. Darüber hinaus wurde erwogen, ein eigenes Einvernehmensprotokoll zu verfassen, wobei sowohl soziale und Gesundheitseinrichtungen als auch die Schulen mit einbezogen werden sollen. Dies erfolge zugunsten des Großteils der Jugendlichen in Südtirol, der gesund und verantwortungsbewusst sei, hieß es bei dem Treffen weiter.