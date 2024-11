Gewaltsame Auseinandersetzung mit der Polizei

Von: fra

Bozen – Am gestrigen Samstagmorgen, gegen 7.00 Uhr, wurde über die Notrufnummer Alarm geschlagen. Ein Mann versuchte in ein B&B in der Gumergasse einzubrechen. Die Streife der Polizei traf rasch am Einsatzort ein, stellte jedoch fest, dass der Täter bereits geflüchtet war.

Gegen 10.00 Uhr erfolgte ein zweiter Einsatz für das gleiche Team, da derselbe Mann erneut versuchte, in die Unterkunft einzubrechen. Der 18-jährige tunesische Staatsbürger H.Y., der sich illegal in Italien aufhielt und bereits zahlreiche Vorstrafen für ähnliche Straftaten, darunter Diebstähle und Körperverletzungen, hatte, konnte schnell identifiziert, aufgegriffen und zur Polizeiwache gebracht werden.

Im Polizeiauto zeigte der junge Mann aggressives Verhalten. Er beleidigte die Beamten und versuchte, gegen die Tür zu treten. Während der Auseinandersetzung schlug er dem Streifenführer mit einem kräftigen Faustschlag ins Gesicht, was zu einer schweren Verletzung im Augenbereich führte, die mit einer Heilungsdauer von sieben Tagen beurteilt wurde.

Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde H.Y. festgenommen und wegen Gewalt, Widerstand, Bedrohung und Körperverletzung gegenüber einem Beamten angeklagt. Zudem wurde er wegen versuchten Diebstahls angezeigt.

Angesichts der Schwere der Taten, der zahlreichen Vorstrafen und des illegalen Aufenthalts in Italien erließ der Quästor von Bozen, Paolo Sartori, einen Ausweisungsbefehl gegen den Täter. Dieser wurde noch am selben Abend ins Abschiebezentrum in Gradisca d’Isonzo gebracht, um von dort aus in seine Heimat, Tunesien, abgeschoben zu werden.

„Es ist bedauerlich, dass wir in Bozen immer wieder mit aggressiven Vorfällen gegenüber der Polizei konfrontiert werden. Es ist nicht hinnehmbar, dass Beamte, die das Gesetz durchsetzen, ständig mit Beleidigungen und Gewalt konfrontiert werden“, sagte Polizeipräsident Sartori. „Deshalb haben wir beschlossen, den Täter festzunehmen und aus dem Land zu verweisen, da er wiederholt gezeigt hat, dass er weder Gesetze noch Institutionen respektiert.“