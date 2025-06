Gewalttätiger Ex landet hinter Gittern

Von: mk

Bozen – Die Polizei ist in Bozen erneut in einem Fall häuslicher Gewalt eingeschritten. Weil ein 38-Jähriger ein Annäherungsverbot missachtet hat, wurde er am Montag in Untersuchungshaft ins Gefängnis überstellt.

Der Mann aus Tunesien – M. F. lauten die Initialen – ist bereits wegen mehrerer Vergehen aktenkundig. Er soll mehrfach gegen das Annäherungsverbot verstoßen und Kontakt zu seiner Ex-Partnerin gesucht haben – bis sich die Situation ein paar Abende vor seiner Festnahme zugespitzt hat.

Der Mann hat demnach seine Ex-Partnerin nicht nur aufgesucht, sondern auch geschlagen. Offenbar wollte er sie mit Gewalt dazu bringen, mit ihm wieder eine Beziehung zu führen.

Aufgrund ihrer Verletzungen, die die Frau im Gesicht davongetragen hat, musste sie sich ins Bozner Krankenhaus begeben. Die Ärzte rechnen mit einer Genesungszeit von zehn Tagen.

Auf den Mann wartet nun ein Verfahren vor Gericht.