Gier kennt keine Grenzen

Moos in Passeier – In der Gemeinde Moos in Passeier wurden zwei Männer von Carabinieri dabei ertappt, wie sie offensichtlich Geld aus den Opferstöcken in der Kirche stehlen wollten. Die Täter wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Der beunruhigende Vorfall ereignete sich am 19. April. Passanten hatten Alarm geschlagen und die Carabinieri informiert, dass sich zwei verdächtige Männer im Dorf herumtrieben.

Vor dem Eingang der Kirche traf eine Carabinieri-Patrouille auf die beiden Italiener, beide 63 Jahre alt. Sie verhielten sich ruhig, konnten aber keine plausible Erklärung für ihr Verhalten geben. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sie mit Werkzeug ausgerüstet waren, um Geld aus den Opferstöcken zu fischen.

Die Stöcke und das doppelseitige Klebeband wurden sichergestellt. Die beiden Männer wurden angezeigt.

Dieser Vorfall verdeutlicht die Gier und das Fehlen von moralischen Grenzen, die einige dazu treiben, sogar vor Diebstahl aus Opferstöcken nicht zurückzuschrecken. Es ist ein trauriges Zeugnis für die dunklen Seiten der menschlichen Natur und zeigt, wie weit einige bereit sind zu gehen, um ihren eigenen Nutzen zu maximieren, ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse und die Solidarität ihrer Mitmenschen.