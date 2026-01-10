Aktuelle Seite: Home > Chronik > Glatteis und Schnee sorgen für zahlreiche Unfälle in Südtirol
Auto rutscht bei Niederolang von schneebedeckter Straße 

Glatteis und Schnee sorgen für zahlreiche Unfälle in Südtirol

Samstag, 10. Januar 2026 | 10:03 Uhr
IMG_20260110_094704
Freiwillige Feuerwehr Niederolang
Von: luk

Eisacktal – Mit einer Reihe von Verkehrsunfällen waren die Einsatzkräfte am Freitag und Samstag im Eisacktal und Pustertal beschäftigt. In den Nachtstunden waren die Temperaturen stark gesunken, dazu kam in den frühen Morgenstunden Neuschnee. Die Folge: extrem glatte Fahrbahnen, die stellenweise selbst für Fußgänger kaum passierbar waren.

Die ersten Alarmmeldungen gingen bereits bei Tagesanbruch aus den Gebieten um Mühlbach, Meransen und Vals ein. Zahlreiche Pkw und Lastwagen blieben dort stecken, da ein Weiterkommen bergauf wie auch talwärts wegen des glatten Untergrunds nicht mehr möglich war. Im Laufe des Vormittags verschärfte sich die Lage weiter.

Besonders auffällig war ein Unfall bei Brixen: Ein Autofahrer konnte sein Fahrzeug auf glatter Straße nicht mehr rechtzeitig abbremsen, prallte zunächst gegen die Leitplanke, wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und stieß schließlich gegen eine Mauer. Trotz der heftigen Kollision blieb der Mann unverletzt, am Fahrzeug entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Auch der öffentliche Verkehr war betroffen. Ein Linienbus blieb in einer Kehre stecken und blockierte den Verkehr in beide Richtungen für nahezu eine Stunde. Weitere Unfälle ereigneten sich in steileren Abschnitten, unter anderem in den Gemeinden Lajen und Villanders. Auch dort blieb es nach Angaben der Einsatzkräfte bei Blechschäden, schwerere Verletzungen wurden nicht gemeldet.

Auto rutscht bei Niederolang von schneebedeckter Straße 

Auch am heutigen Samstag ist die Lage noch angespannt: Auf schneebedeckter Fahrbahn ist am Samstagmorgen ein Auto bei Niederolang von der Straße abgekommen und über einen Hang gerutscht. Die Freiwillige Feuerwehr Niederolang wurde am kurz vor 8.00 Uhr zu einer Fahrzeugbergung alarmiert.

Das Fahrzeug kam seitlich zum Liegen. Der Lenker konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien und blieb unverletzt. Am Pkw entstand jedoch Totalschaden.

Die Feuerwehr brachte das Fahrzeug wieder auf die Räder und zog es aus dem angrenzenden Feld. Anschließend konnte der Abschleppdienst den beschädigten Pkw abtransportieren.

 

© 2026 First Avenue GmbH
 