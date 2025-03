Gleitschirmpilot in Baum gefangen

Von: luk

Riffian – Ein Gleitschirmpilot hatte am Sonntagnachmittag in Vernuer großes Glück im Unglück: Er blieb nach einem Absturz in einem Baum hängen und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

Die Freiwillige Feuerwehr Riffian wurde um 13.12 Uhr alarmiert. Gemeinsam mit dem Bergrettungsdienst Meran und den Wehrmännern des Löschzugs Vernuer gelang es, den Piloten unverletzt aus seiner misslichen Lage zu retten.

Der Einsatz weiterer alarmierter Feuerwehren, darunter die Dorfwehr Riffian und die Feuerwehr Kuens, war nicht mehr erforderlich.