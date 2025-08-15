Aktuelle Seite: Home > Chronik > Grabhügel aus Jungsteinzeit von Bundeswehr “teilzerstört”
Archäologen gingen zuerst von Raubgrabung aus

Grabhügel aus Jungsteinzeit von Bundeswehr “teilzerstört”

Freitag, 15. August 2025 | 12:48 Uhr
Archäologen gingen zuerst von Raubgrabung aus
APA/APA/dpa/Markus Scholz
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Bundeswehr-Soldaten haben bei einer Übung im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein durch den Bau einer Stellung im Wald einen Grabhügel aus der Jungsteinzeit zum Teil zerstört. Archäologen hielten die vor kurzem entdeckten Spuren der Bundeswehr-Übung bei Ahrensbök zunächst für das Werk von Raubgräbern.

Doch bei der Dokumentation dieser vermeintlichen Raubgrabung stieß das Team um den Gebietsdezernenten Christoph Unglaub vom Archäologischen Landesamt auf zahlreiche, mitten auf dem Denkmal vergrabene Sandsäcke. Der Archäologe war erleichtert: “Bei Raubgräbern hätte ich das dumpfe Gefühl gehabt, dass die weitermachen”, sagte er.

Die Bundeswehr räumte den Vorfall auf Anfrage bereits ein. “Die Bundeswehr nutze derartige Sandsäcke zum Bau von Gefechtsstellungen im Gelände zum Schutz der Truppe”, sagte Fregattenkapitän Frank Martin, Sprecher der Bundeswehr in Schleswig-Holstein, der Deutschen Presse-Agentur. “Im konkreten Fall befand sich eine übende Truppe im Juni diesen Jahres im Raum Ahrensbök in der einsatzvorbereitenden Ausbildung, die auch den Bau von Gefechtsstellungen beinhaltetet.”

Denkmal teilzerstört

Das Landeskommando geht davon aus, dass die Soldaten auf dem Grabhügel aufgrund der Anhöhe im Gelände eine Stellung gebaut hatten. Davon zeugen senkrecht in den Boden getriebene Pflöcke und dicke Äste als Befestigung an den Seiten. “Das Denkmal ist teilzerstört”, sagte Unglaub. Er geht nach dem Fund eines krakelierten Feuersteins von einem Grabhügel aus der Jungsteinzeit aus, 4.000 bis 5.000 Jahre alt. Diese Steine seien damals ins Feuer gelegt worden.

“Für die Soldatinnen und Soldaten war dieser Grabhügel aus unterschiedlichen Gründen leider nicht als historischer Grabhügel erkennbar”, sagte Martin. Die Bundeswehr bedauere diesen Umstand sehr und lege viel Wert auf den Erhalt, die Pflege und den Schutz von derartigen historischen Orten. “Vor diesem Hintergrund werden wir unsere inneren Abläufe und Vorbereitungen für einsatzvorbereitende Übungen noch einmal nachhaltig betrachten, um künftig konkret den Schutz von historischen Grabhügeln zu gewährleisten.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Erster Wolf in Italien entnommen“
Kommentare
66
„Erster Wolf in Italien entnommen“
“Makabere Erfahrung”: Familie muss Sarg selbst ins Grab heben
Kommentare
48
“Makabere Erfahrung”: Familie muss Sarg selbst ins Grab heben
Hitzewelle fordert in Südtirol ihren Tribut
Kommentare
48
Hitzewelle fordert in Südtirol ihren Tribut
Krankenhaus: Zwei Frühgeborene in Bozen verstorben
Kommentare
25
Krankenhaus: Zwei Frühgeborene in Bozen verstorben
Schreckliche Tragödie: Jugendlicher fährt Pensionistin [71] tot
Kommentare
22
Schreckliche Tragödie: Jugendlicher fährt Pensionistin [71] tot
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Grabhügel aus Jungsteinzeit von Bundeswehr “teilzerstört”
Archäologen gingen zuerst von Raubgrabung aus

Grabhügel aus Jungsteinzeit von Bundeswehr “teilzerstört”

Uhr
Archäologen gingen zuerst von Raubgrabung aus
APA/APA/dpa/Markus Scholz
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Bundeswehr-Soldaten haben bei einer Übung im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein durch den Bau einer Stellung im Wald einen Grabhügel aus der Jungsteinzeit zum Teil zerstört. Archäologen hielten die vor kurzem entdeckten Spuren der Bundeswehr-Übung bei Ahrensbök zunächst für das Werk von Raubgräbern.

Doch bei der Dokumentation dieser vermeintlichen Raubgrabung stieß das Team um den Gebietsdezernenten Christoph Unglaub vom Archäologischen Landesamt auf zahlreiche, mitten auf dem Denkmal vergrabene Sandsäcke. Der Archäologe war erleichtert: “Bei Raubgräbern hätte ich das dumpfe Gefühl gehabt, dass die weitermachen”, sagte er.

Die Bundeswehr räumte den Vorfall auf Anfrage bereits ein. “Die Bundeswehr nutze derartige Sandsäcke zum Bau von Gefechtsstellungen im Gelände zum Schutz der Truppe”, sagte Fregattenkapitän Frank Martin, Sprecher der Bundeswehr in Schleswig-Holstein, der Deutschen Presse-Agentur. “Im konkreten Fall befand sich eine übende Truppe im Juni diesen Jahres im Raum Ahrensbök in der einsatzvorbereitenden Ausbildung, die auch den Bau von Gefechtsstellungen beinhaltetet.”

Denkmal teilzerstört

Das Landeskommando geht davon aus, dass die Soldaten auf dem Grabhügel aufgrund der Anhöhe im Gelände eine Stellung gebaut hatten. Davon zeugen senkrecht in den Boden getriebene Pflöcke und dicke Äste als Befestigung an den Seiten. “Das Denkmal ist teilzerstört”, sagte Unglaub. Er geht nach dem Fund eines krakelierten Feuersteins von einem Grabhügel aus der Jungsteinzeit aus, 4.000 bis 5.000 Jahre alt. Diese Steine seien damals ins Feuer gelegt worden.

“Für die Soldatinnen und Soldaten war dieser Grabhügel aus unterschiedlichen Gründen leider nicht als historischer Grabhügel erkennbar”, sagte Martin. Die Bundeswehr bedauere diesen Umstand sehr und lege viel Wert auf den Erhalt, die Pflege und den Schutz von derartigen historischen Orten. “Vor diesem Hintergrund werden wir unsere inneren Abläufe und Vorbereitungen für einsatzvorbereitende Übungen noch einmal nachhaltig betrachten, um künftig konkret den Schutz von historischen Grabhügeln zu gewährleisten.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Erster Wolf in Italien entnommen“
Kommentare
66
„Erster Wolf in Italien entnommen“
“Makabere Erfahrung”: Familie muss Sarg selbst ins Grab heben
Kommentare
48
“Makabere Erfahrung”: Familie muss Sarg selbst ins Grab heben
Hitzewelle fordert in Südtirol ihren Tribut
Kommentare
48
Hitzewelle fordert in Südtirol ihren Tribut
Krankenhaus: Zwei Frühgeborene in Bozen verstorben
Kommentare
25
Krankenhaus: Zwei Frühgeborene in Bozen verstorben
Schreckliche Tragödie: Jugendlicher fährt Pensionistin [71] tot
Kommentare
22
Schreckliche Tragödie: Jugendlicher fährt Pensionistin [71] tot
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 