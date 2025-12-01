Grazer Influencerin – U-Haft über Verdächtigen verhängt

Von: apa

Zwei Tage nach dem Auffinden der Leiche der vermissten Grazer Influencerin in Slowenien ist am Montag die Untersuchungshaft über den 31-jährigen Ex-Freund der Frau verhängt worden. Die Ermittlungen der steirischen Kriminalisten richten sich nun auf die Detailerhebungen. Weitere Befragungen sind vorgesehen. Ein Obduktionsergebnis lag am Montag noch nicht vor, hieß es seitens der Landespolizeidirektion. Der Leichnam wird wohl erst im Laufe der Woche nach Österreich überstellt.

Mit welchen Mitteln der gebürtige Slowene seine Ex-Freundin am Sonntag, den 23. November, wohl in ihrer eigenen Wohnung getötet hat, wird vorerst noch nicht von den Behörden bekannt gegeben. Eine Tatwaffe wurde jedenfalls nicht gefunden, sagte Fritz Grundnig, Sprecher der Landespolizeidirektion. Bisher unbestätigt blieben Medienberichte, wonach die 31-Jährige von ihrem Ex-Partner erwürgt wurde. Das Obduktionsergebnis dürfte Aufschluss darüber geben.

Weitere Ermittlungen gegen Angehörige

Fragezeichen stehen auch noch hinter der Beteiligung des Bruders und des Stiefvaters des Verdächtigen. Beide sind am Wochenende für wenige Stunden in Untersuchungshaft gewesen, aber nach dem Geständnis des 31-Jährigen wurden sie aus der Haft entlassen. Die Ermittlungen gegen beide werden aber fortgeführt. Sie könnten von der Tat gewusst haben oder sogar an der Beseitigung der Leiche beteiligt gewesen sein. Unklar ist laut Grundnig dabei noch, ob die weiteren Ermittlungen in dieser Causa von den slowenischen Behörden geführt werden, denn wenn die Angehörigen “lediglich” beim Vergraben des Koffers mit den sterblichen Überresten der Frau im Wald nahe Maribor beteiligt waren, haben sie das Delikt der Störung der Totenruhe auf slowenischem Staatsgebiet begangen.

Indessen wollen die Ermittler in den kommenden Tagen abermals den Verdächtigen sowie weitere Zeugen wie etwa Nachbarn befragen. Noch nicht genau geklärt ist, wie oft der 31-jährige Ex-Freund die österreichisch-slowenische Grenze am Tag der Tötung sowie in den Stunden und Tagen danach überquert hat. Bisher weiß man von zumindest einer Grenzüberquerung am Sonntag, am Tag der Tat, sowie am Montag, dem Tag danach.

Das Auto, mit dem er die Leiche über die Grenze gebracht hat, ist mittlerweile bei den österreichischen Behörden eingelangt und wird von den steirischen Ermittlern auf mögliche Spuren untersucht. Wie viel noch gefunden wird, ist aber unklar, denn der Verdächtige hat es Montagabend am Parkplatz eines Casinos mit Benzin selbst in Brand gesteckt.

(S E R V I C E – Die Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Telefonnummer der steirischen Frauenhäuser lautet 0316-429900. Der steirische Männernotruf für Männer in Krisen- und Gewaltsituationen ist unter 0800-246247 erreichbar, das psychiatrische Krisentelefon PsyNot unter 0800-449933.)