Green-Pass führt zu deutlich mehr Impfungen

Bozen – Die von der Regierung in Rom eingeführte Green Pass-Pflicht am Arbeitsplatz zeigt Effekte: In den vergangenen Tagen haben sich in Südtirol deutlich mehr Menschen für eine Corona-Imfpung entschieden.

Allein am Samstag wurden über 3.000 Impfdosen verabreichen. Die Impfbusse fahren weiterhin durchs Land. Eine Vormerkung dafür benötigt man nicht. Hier gibt es alle wichtigen Infos dazu.

Impftage ohne Vormerkung sind auch im Eisack- und Wipptal vorgesehen:

BRIXEN, Mittwoch 20. Oktober, Universitätsgebäude, Regensburger Allee 16, 8.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr, verwendeter Impfstoff: Pfizer 12+; Johnson & Johnson 60+ in einziger Dosis;

BRIXEN, Donnerstag 21. Oktober, Don Bosco Oratorium in der Mozartallee, 14.00 – 20.00 Uhr, verwendeter Impfstoff: Pfizer 12+ ; Johnson & Johnson 60+ in einziger Dosis;

BRIXEN, Freitag 22. Oktober, Don Bosco Oratorium in der Mozartallee, 14.00 – 20.00 Uhr, verwendeter Impfstoff: Pfizer 12+, Johnson & Johnson 60+;

STERZING, Freitag 22. Oktober, Impfzentrum Ex-Despar, 14.00 – 20.00 Uhr; verwendeter Impfstoff: Pfizer 12+; Johnson & Johnson 60+ in einziger Dosis;

BRIXEN, Samstag 23. Oktober, Don Bosco Oratorium in der Mozartallee, 07:30 – 12.30 Uhr und 13.30 – 18.30, verwendeter Impfstoff: Pfizer 12+; Johnson & Johnson 60+ in einziger Dosis;

Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia